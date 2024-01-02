元旦情侶晚來了！APRIL李娜恩熱戀足球明星 否認約會只是拿門票
K-POP粉絲1月1日遲遲等不到《Dispatch》（D社）的「元旦情侶」爆料，晚了一天輪到《THE FACT》出擊，公開女團APRIL成員李娜恩跟22歲足球選手李剛仁的約會照，男方甚至被拍到多次進出女生家，但李娜恩則否認關係，表示：「是為了拿到（比賽）門票。」
記者陳雅蘭／綜合報導
媒體捕捉到李娜恩常在李剛仁比賽完後，2人於車上、自家、球隊宿舍中約會，李剛仁比賽前夕為了跟李娜恩見面，他們前一天會在下榻飯店的停車場約會，雙方不論見面或分開，都會小心翼翼環顧四周，照片不管怎麼看，都像在偷偷幽會，但是李娜恩的經紀公司則否認戀情：「他們只是很熟的關係。」
記者得到公司「劃清界線」的回答後，努力採訪到李娜恩本人，她驚慌失措支支吾吾，雖然承認有跟李剛仁見面，但「不是戀愛的關係」，媒體問及多次在家見面的原因？李娜恩竟說：「是為了拿到（比賽）門票。」李剛仁的經紀人則拒絕回應：「沒什麼好說的。」不承認也不否認。
李娜恩今年24歲，是女團APRIL的成員，她也拍過電視劇，最有名的為《偶然發現的一天》、《A-TEEN》系列網劇。李剛仁小李娜恩2歲，現時效力法甲球隊巴黎聖日耳曼及韓國國家足球隊，是南韓知名的足球明星。
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