台灣導遊曝光日本強震畫面！新潟購物商場劇烈搖晃、尖叫聲不斷
日本能登半島強震昨（1）日遇規模7.6強震並發布海嘯警報，當地持續餘震，導致新潟機場一度作業暫停。燦星旅遊滯留當地的旅行團導遊邱木忠，曝光當時日本強震畫面，可見新潟購物商場內劇烈搖晃，民眾蹲地找掩護、尖叫聲不斷。
記者蕭涵云/綜合報導
目前日本地震最新進度，經日本氣象廳修正報告後，新潟機場地區的警報已解除，且國內線航班已可正常起降。《NOWnews今日新聞》取得燦星旅遊，滯留當地的旅行團導遊邱木忠，曝光當時日本強震畫面。
畫面中可見新潟購物商場內劇烈搖晃，架上商品不斷墜落、散亂一地，拍攝民眾忍不住驚呼「すごい」（好可怕），還有民眾拿起購物籃掩護頭部、採取低姿勢避難。
而另一段拍攝餐廳樓層的影片，則錄到民眾尖叫聲不斷，大家互相緊牽著維持重心，驚恐地直說「やばい」（糟糕），一邊蹲跪或坐在地上；還有熱心民眾朝著其他人呼籲「座ろう」（坐下吧），畫面令人憂心。
拍攝影片的導遊邱木忠，也說明今天帶著滯留當地的旅客在日本過年期間，前往新潟總鎮守白山神社參拜並參與廟會活動。而燦星旅遊確認「當地滯留2旅行團，含導遊工作人員共65人，明天1/3(三)搭乘星宇航空JX863從仙台回台灣，預計航班時間下午5:20起飛，下午8:35抵達」。