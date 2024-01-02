台灣最強平價牛排不是孫東寶！老饕全改吃「這間」：250元飽到吐

台灣導遊曝光日本強震畫面！新潟購物商場劇烈搖晃、尖叫聲不斷

▲日本能登半島強震昨（1）日遇規模7.6強震並發布海嘯警報，台灣燦星旅遊滯留當地的旅行團導遊邱木忠，曝光當時強震畫面，可見新潟購物商場內劇烈搖晃，民眾蹲地找掩護、尖叫聲不斷。（圖／翻攝自導遊邱木忠提供影片）
▲日本能登半島強震昨（1）日遇規模7.6強震並發布海嘯警報，台灣燦星旅遊滯留當地的旅行團導遊邱木忠，曝光當時強震畫面，可見新潟購物商場內劇烈搖晃，民眾蹲地找掩護、尖叫聲不斷。（圖／翻攝自導遊邱木忠提供影片）

記者蕭涵云/綜合報導

日本能登半島強震昨（1）日遇規模7.6強震並發布海嘯警報，當地持續餘震，導致新潟機場一度作業暫停。燦星旅遊滯留當地的旅行團導遊邱木忠，曝光當時日本強震畫面，可見新潟購物商場內劇烈搖晃，民眾蹲地找掩護、尖叫聲不斷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前日本地震最新進度，經日本氣象廳修正報告後，新潟機場地區的警報已解除，且國內線航班已可正常起降。《NOWnews今日新聞》取得燦星旅遊，滯留當地的旅行團導遊邱木忠，曝光當時日本強震畫面。

▲新潟購物商場內劇烈搖晃，民眾蹲地找掩護、尖叫聲不斷。（圖／翻攝自導遊邱木忠提供影片）
▲新潟購物商場內劇烈搖晃，民眾蹲地找掩護、尖叫聲不斷。（圖／翻攝自導遊邱木忠提供影片）
畫面中可見新潟購物商場內劇烈搖晃，架上商品不斷墜落、散亂一地，拍攝民眾忍不住驚呼「すごい」（好可怕），還有民眾拿起購物籃掩護頭部、採取低姿勢避難。

▲台灣導遊邱木忠提供的畫面裡，可見商場內一整排民眾沿著扶手蹲下，電扶梯民眾也急著往前離開。（圖／翻攝自導遊邱木忠提供影片）
▲台灣導遊邱木忠提供的畫面裡，可見商場內一整排民眾沿著扶手蹲下，電扶梯民眾也急著往前離開。（圖／翻攝自導遊邱木忠提供影片）
而另一段拍攝餐廳樓層的影片，則錄到民眾尖叫聲不斷，大家互相緊牽著維持重心，驚恐地直說「やばい」（糟糕），一邊蹲跪或坐在地上；還有熱心民眾朝著其他人呼籲「座ろう」（坐下吧），畫面令人憂心。

▲滯留日本新潟當地導遊邱木忠，拍攝今前往新潟總鎮守白山神社的團員現況報平安。（圖／翻攝自導遊邱木忠提供影片）
▲滯留日本新潟當地導遊邱木忠，拍攝今前往新潟總鎮守白山神社的團員現況報平安。（圖／翻攝自導遊邱木忠提供影片）
拍攝影片的導遊邱木忠，也說明今天帶著滯留當地的旅客在日本過年期間，前往新潟總鎮守白山神社參拜並參與廟會活動。而燦星旅遊確認「當地滯留2旅行團，含導遊工作人員共65人，明天1/3(三)搭乘星宇航空JX863從仙台回台灣，預計航班時間下午5:20起飛，下午8:35抵達」。

更多「日本能登半島強震」相關新聞。

日本能登半島強震！燦星2旅行團65人明搭星宇航空：從仙台回台灣

日本能登半島7.6強震！免費網路「00000JAPAN」無密碼Wi-Fi可使用

日本石川7.6強震掀能登海嘯　燦星、可樂旅遊9旅行團現況一次整理

日本石川持續餘震！新潟機場作業暫停　台灣虎航航班取消一次整理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選