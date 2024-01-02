張誌家心肌梗塞猝逝！PTT一片哀悼「曾是天才投手」：可惜走偏了
前旅日西武獅隊、中華職棒La New熊隊投手張誌家，今（2）日驚傳離世消息，死因爲心肌梗塞，享年43歲。張誌家過去曾是台灣球界知名天才型球員，協助台灣拿下多場國際賽事勝利，但卻在2009年涉入假球案，自此無法再回到球界。張誌家離世的消息曝光後，不僅讓球迷震驚，也引來PTT網友一片哀悼：「以前很喜歡的一個天才投手，雖然最後走偏了。」
記者賴禹妡／綜合報導
張誌家爆出離世消息後，一名網友在PTT發文，表示聽聞張誌家是喝完酒突然心肌梗塞過世，讓他感嘆人生無常，「以前很喜歡的一個天才投手，雖然最後走偏了」。貼文曝光後，網友們也留言哀悼「RIP，曾經是他粉絲，看他涉入假球案讓我難過了好久」、「唉，天賦極高的選手」、「不問功過榮辱，至少曾經是閃耀球場的流星，RIP」。
此外，也有許多球迷開始細數張誌家的功績，「他當年真的強」、「一代明星欸，當年還有拍廣告膾炙人口」、「張那個變速球根本極品，甚至之後手傷回來用推的姿勢都能投到140以上，根本怪物天才」、「他的人生真的有夠傳奇，真正的大起大落」。
張誌家為天才型投手，曾在2001年的世界盃棒球賽中，靠著「快慢」等動作，搭配他的招牌變速球等，順利幫中華隊拿下季軍。此外張誌家也在2003年亞錦賽助中華隊拿到雅典奧運資格，可說是國際賽王牌。
不過，張誌家在2009年涉入假球案，就此離開中職，並且遭到永不錄用，張誌家之後離開球界，曾到鐵板燒當學徒，也透過其他朋友介紹，想重新再起，近年來擔任高爾夫教練，並到對岸發展，沒想到近期傳出，就是過世消息。