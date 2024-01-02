全家福袋大解密！10款內容物「編號全公開」　神抽到「它」秒賺翻

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■福袋內容物：食物+冷藏飲品兌換券+隨袋小禮+抽獎券
每款福袋都有的零食飲料組合，第二是冷藏飲品兌換券，第三是隨袋附贈小禮，第四是抽獎券1張。零食飲料組合共有編號從A至J，也就是說若是買5包「編號A」福袋，就會得到5組一樣的零食飲料。隨袋附贈小禮則非固定，即便買同樣2的Ａ福袋，也有可能獲得不同的小禮物。
■福袋回本關鍵「隨袋小禮物」
除了抽獎券獲得大獎外，隨袋小禮物通常就是決定福袋回本的關鍵，目前根據網友的開箱狀況，已出現過發熱衣、湯姆貓與傑利鼠購物袋、熊抱哥絨毛杯套、扭蛋、5張啦啦隊貼紙、七龍珠一番賞（小毛巾）、全家購物金20元、小酒杯。
目前抽到機率高的為「石墨烯發熱衣」、「5張啦啦隊貼紙」、「20元購物金」，相較之下想要確保回本，可以摸看看袋內是否有發熱衣，原售價699元，不過要注意的是尺寸也是隨機抽取，有不合身的風險。
■10款福袋組合解密
A：茶裏王台式綠茶、樂事經典原味洋芋片、多力多滋超濃起司玉米片、萬歲牌蜜脆雙果隨手包、歐維氏85％醇黑巧克力、嗨啾夾心軟糖（葡萄口味）、味味Ａ排骨雞湯麵特大號（碗麵）
Ｂ：茶裏王日式綠茶、真魷紅燒口味、奇多家常起司隨口脆、奧利奧香草夾心餅乾、長榮嚴選商務艙果舖の物語、米果隨手包、健達繽紛樂、統一肉燥風味麵（碗）
Ｃ：味丹冬瓜茶、滿天星原味、浪味仙田園蔬菜風味、萬歲綜合纖果隨手包、活益比菲多益生菌軟糖原味、嗨啾酸酸青蘋果軟糖、宴麥森林莓果梅果纖脆燕麥棒
Ｄ：可爾必思葡萄乳酸菌飲料、樂氏波樂香烤嫩雞味洋芋片、孔雀香酥脆香魚、翠果子超大葡萄乾、比菲多益生菌無糖軟糖、彩虹糖綜合水果口味、味丹隨緣椎茸口味
Ｅ：大人的生活野莓美姬飲、樂事瑞士香濃起司洋芋片、奇多家常起司隨口脆、可樂果原味
、元本山6束海苔、翠果子原味翠果子、大77乳加巧克力
Ｆ：大人的生活野莓美姬飲、樂事海苔口味洋芋片、華元鹹蔬餅、歐維氏巧克力、曼陀珠綜合水果糖珠、詹醬香辣脆脆麵、宴麥森林伯爵奶茶纖脆燕麥棒
Ｇ：原萃綠茶玉露、波的多濃厚蚵仔煎洋芋片、格力高百奇草莓棒、翠果子超大葡萄乾
歐維氏巧克力、曼陀珠綜合水果糖珠、宴麥森林莓果梅果纖脆燕麥棒
Ｈ：奧利多水碳酸飲料可樂果驚大包、多力多滋黃金超司玉米片、日清奶油三明治、歐維氏巧克力、沙茶鋗燒湯麵
Ｉ：原萃日式綠茶、可樂果酷辣口味、乖乖奶油椰子、孔雀捲心餅、格力高百奇巧克力棒
、長榮嚴選商務艙果鋪の物語米果隨手包、曼陀珠白薄荷糖珠
Ｊ：麥香錫蘭奶茶、波的多濃厚蚵仔煎洋芋片、樂連連原味洋芋片60g、卡迪那小德薯濃厚茄汁口味、明治片裝黑可可製品、嗨啾夾心軟糖（草莓）、來一客肉燥菠菜杯麵
除此之外，萊爾富福袋也已經開賣，最低200元的抽黃金；7-11則於1月10日凌晨0點開賣，本次總計有53款選擇，最低只要299元；OK超商福袋同樣於1/10開賣，最低168元，四大超商福袋內容物開箱一次看，CP值冠軍漲價了