六都12月買賣移轉又創新高！北屯、新市年底大爆量　1個月抵1整季

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展望2024年房市，1月選後市場干擾因素淡化，加上軍公教加薪、基本薪資調漲，可望穩定首購自住的剛性需求，因此房市發展預料將審慎平穩，「低總價、小坪數」產品，仍將是新年的市場交易主力；此外，2024年美國的利率政策可能由升轉降，屆時台灣的利率走勢，也將比過去兩年緩和，因此利率變化，將是新年房市另一個觀察重點。
新市一個月抵一整季！ 台南拉尾盤全年唯一量增都會
觀察各都12月的單月表現，年增率方面以台南最亮眼，增幅將近4成，年底的拉尾盤，也讓台南全年賣買移轉棟數量增8.1%，成為唯一全年量增的都會。月增率則是台中最吸睛，增幅達32.6%，5699棟亦寫下近24個月的單月新高。
台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，受南科效應持續發酵，包括新市區、善化區均推案熱絡，成為2023年台南房市交易的生力軍！其中新市區過去的單月交易量多半低於50棟，但目前市場上預售及成屋推案，就有逾20場，其中包括「陽光樹」、「世界南科A」等新案，皆有超過200戶量體，受惠新案陸續完工交屋，讓新市12月衝出「一個月抵一整季」的300多棟大量！第四季移轉量更衝破500棟，入榜台南2023年第四季買賣移轉前四大行政區。
台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，台中年底衝出大量，最大功臣就是量能達1502棟的北屯區，北屯2023年Q4進入大案的完工交屋期，包括「達麗創世紀」、「大城十月蜂收」、「惠宇朗庭」等規模超過200戶的指標案，都貢獻不少量體，使北屯區12月量能，締造近35個月的單月最大量；不過總結北屯2023全年量能8005棟，創近4年新低，比去年的破萬棟量縮逾2成，因此全年整體表現不算太突出，但仍穩居台中各區的交易量冠軍寶座。