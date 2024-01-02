數學家自創樂透公式！中14次頭獎「爽拿10億獎金」 祕密流程曝光
許多人買樂透彩券，都是拚搏一個幸運中獎的機會。但羅馬尼亞一名數學家曼德爾（Stefan Mandel）卻利用自己的專業，發明出一個簡單的數學公式，可以大幅提高中獎機率，他也藉此在英國、美國、澳洲橫掃多個樂透獎項，甚至還獲得過14次頭獎，總共獲得獎金超過3千萬美金（將近新台幣10億元），還引來了美國FBI與CIA調查。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《unilad》報導，曼德爾為了賺錢養家想利用樂透賺錢，他花了數年時間研究出樂透的規律，並自己發明出一個高機率中獎公式。曼德爾的邏輯很簡單，其實就是砸錢包牌，他發現買下全部號碼組合的成本，對比中了頭獎及各級獎項的金額總和，其實還是非常有賺頭，若再進一步透過他發明的公式篩選，就能降低成本、提高獲獎機率。
曼德爾因此開始執行樂透包牌計畫，他先是計算出所有數字產生的組合總數，再透過公式進一步篩選，接著尋找累積獎金越高越好的樂透。曼德爾之後再籌組包牌團隊，並將所有篩選後的數字組合買下來，並在家自己印製彩券，最後把彩券交付給授權的經銷商，贏錢後再分錢給團隊其他人。
曼德爾的必勝中獎方法除了自己發明的公式，還有另一個關鍵，就是「在家自己印製彩券」。這個行為在早期的美國、英國及澳洲是合法的，條件是印製出來的彩券必須經由彩券經銷商審核。
曼德爾前後用數學公式贏了14次樂透頭獎，到手獎金總數超過3千萬美元，卻也因此引來美國FBI與CIA注意，在相關單位調查後，判定曼德爾與團隊並無違反任何法律。而美國、英國及澳洲等地區，也因為曼德爾的關係決定修改樂透相關法令。
曼德爾的計畫卻並非萬無一失，某天他在以色列用同個方法中了樂透獎項，隨即遭到當局逮捕、判刑，雖然曼德爾最終被無罪釋放，卻也放棄了靠樂透維生的想法。而曼德爾的樂透中獎公式到底為何？他本人一直沒有公開，甚至還在1922年受訪時笑稱，自己的數學公式就如同可口可樂的配方，全世界不會有人知道。