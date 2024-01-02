超商福袋遇對手！賣場「100元刮刮卡」通通有獎 抽30台iPhone15
農曆年前各大超商超夯福袋陸續開賣，不過今年隨著大獎升級，全家、OK超商福袋價格都略有調漲，其中OK超商被譽為超高CP值的百元內福袋走入歷史，想要銅板價格試手氣？愛買量販即起推出100元「龍年刮刮卡」，主打張張都有獎，大獎還有30台iPhone15、Apple Watch SE2，幸運的話百元就能帶走萬元商品！
記者鍾怡婷/綜合報導
愛買量販2024年發行新春「龍年刮刮卡」，100％中獎率「張張有獎」，即起至2月15日開賣，每張100元、限量7萬張，大獎有30台iPhone 15全系列，還有APPLE Watch SE2、飛利浦負離子吹風機等，第十獎則是樂扣長型保鮮盒，最小獎也有價值159元的超濃縮洗碗精。
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而全家福袋已於1/1正式開賣，基本款福袋售價249元，全台限量80萬份，零食、餅乾內容物共有10種組合，編號從A至J，10款內容物一次看 ，還有冷藏飲品兌換券、隨袋小禮、抽獎券；7-11則是將在1/10於門市開賣，最低價的「基本款」福袋是299元，共有12款造型選擇，外面的袋子是水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款，內容物固定是紅包袋2入、飲料2罐、餅乾2包、Mini口口香1包、濕紙巾、品牌優惠券，1組抽獎機會。《NOWnews》也整理了四大超商福袋內容物開箱一覽。