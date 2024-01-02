日本強震逾50棟房屋倒塌 房子有「這3種」裂縫先別住！快找專家
日本石川縣能登地區元旦下午4時10分發生規模7.6強震，日本氣象廳將本次地震命名為「令和6年能登半島地震」，已有超過50件的「房屋倒塌」通報、多人死傷。萬一強震發生在台灣，你家房子扛得住嗎？專家提醒，房屋若出現外牆「X形」等3種裂縫先別住，應立即找專家評估。
記者徐銘穗/綜合報導
內政部建研所專家建議，可透過樑柱對稱性、牆壁的分配量、公共空間是否有裂痕等簡易原則檢視房屋耐震能力，再尋求專業協助補強。雖然耐震能力需要專業評估，但有幾個簡單的原則，民眾可以在買房或租屋前，觀察結構安全，出現以下3種裂痕，最好別住也別買，建議找專家評估。
1.房屋外牆X形裂縫
出現磁磚剝落且有45度角交叉的斜裂紋，表示房屋外牆曾受地震力影響，因為外牆抗剪不足，造成剪力斜裂，外觀呈現X形。除非將這個外牆用結構性的補強方式予以修復，否則地震時，震力將由樑、柱等主結構直接承受，而少一道外牆的抗震防線。
2.樓梯牆斜裂縫
地震發生時，樓梯牆也是房屋承受地震力容易集中的位置，若樓梯牆有明顯斜裂縫，代表房屋曾經遭受地震力並產生傷害，必需對主體結構的樑柱作結構安全性檢討與確認，對住戶才有保障。
3.樑、柱、剪力牆斜裂縫
樑、柱及剪力牆於結構設計中屬於主要結構，所有的建築物的載重與突發的地震力，主要都由其承擔，故樑、柱及剪力牆有斜裂縫時，表示主結構的鋼筋與混凝土的聯合承載已局部受損分離，造成承載能力損失，需要作適當的結構補強，確保結構安全性。