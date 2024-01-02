日本強震示警！結構技師「居家耐震」1觀念提醒 老屋的牆不要拆
2024元旦，日本「令和6年能登半島地震」最大規模達7.6級，超過50棟房屋倒塌。由於台灣超過30年老屋多達483.8萬宅，沒有經過嚴謹的耐震設計，為何過去沒有在強震中發生大量倒塌？結構技師提醒解密，原因是老屋有一特點就是「隔間磚牆特多」，提醒居家耐震1觀念就是老屋改建時，「老房子的牆不要拆」。
記者徐銘穗/綜合報導
facebook粉專「生活中的結構工程」表示，台灣老房子歷經強震仍屹立不搖，觀察背後原因，共通點都是隔間磚牆特多，這些磚牆最初不被當成抗震結構設計，但地震時卻能發揮如同「抗震剪力牆」的作用，和梁柱一起抵抗地震力，甚至承受地震力的能力比梁柱還強很多，因此疾呼「老房子的牆不要拆」。
此外，「生活中的結構工程」也提醒，若地震後發現家裡的牆出現「以前沒看過的、寬度很寬的裂縫」，一定要認真看待，震後應該盡速修復補強，如此在下次強震來襲時，才能繼續發揮戰力，守護住民的安全。
根據不動產資訊平台今年Q2最新資料，全台屋齡逾30年的老屋，多達483.8萬宅，且老屋最多前六名縣市，同樣由六都包辦，其中以新北市83萬宅最多，台北65.5萬宅居次，第三是高雄市的60.6萬宅。總計六都老屋達331.6萬宅，佔比約全國的68.5%。
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