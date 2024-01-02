天氣預報／大陸冷氣團、鋒面殺到！明北台灣有雨 下探10度時間曝
又有冷氣團要報到了！中央氣象署預報員林定宜提醒，明（3）日有大陸冷氣團、鋒面報到，各地低溫攝氏13至15度，北台灣全天不超過攝氏20度，且有局部短暫陣雨出現，明日晚上至週四清晨（1月4日）冷空氣最強，北台灣低溫僅攝氏12度，竹苗空曠地區預計不到攝氏10度，提醒民眾做好禦寒準備，明日外出記得攜帶雨具。
記者張志浩／綜合報導
林定宜表示，明日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，各地氣溫分佈上，北部攝氏13至18度、中部攝氏14至22度、南部攝氏15至25度、東部攝氏17至21度，週三晚上至週四清晨最冷，空匡地區將出現攝氏10度以下低溫，週五（1月5日）白天雖然開始回溫，但清晨輻射冷卻影響，北台灣仍會有攝氏10度左右的低溫出現。
降雨部分，林定宜說明，由於明日有鋒面通過，基隆北海岸、台灣北部及馬祖有局部短暫陣雨，東半部有局部短暫雨，其它地區及澎湖、金門為多雲到晴，雨勢在週四至週六（1月6日）趨緩，不過下週日（1月7日）新的冷空氣南下，北部、東半部將再有局部短暫雨，此外，明日清晨，台南以北地區有局部霧或低雲影響能見度，行車務必注意安全。
林定宜提醒，下週日還會再有一波冷空氣抵達，強度也有可能來到大陸冷氣團等級，中部以北、東北部低溫只有攝氏13至15度，高溫方面北台灣變化較大，東北季風影響時整天較涼，高溫不到攝氏20度，不過實際影響還有待觀察，預計下週二（1月9日）東北季風稍減弱，下週四（1月10日）東北季風再增強，北部及東半部有局部短暫雨，近期屬於東北季風一波波的天氣型態。