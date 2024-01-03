日本地震緊急防災！NHK網站「1貼心改變」　達人：避難時刻很重要

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事實上，曾在日本工作的洪小姐還發現，為了緊急防災，《NHK》新聞網站還貼心改變成「輕量版」！《NOWnews今日新聞》記者採訪洪小姐，她透露由於地震當天妹妹正在大阪旅遊，一知道有地震和海嘯，便立刻用手機打開《NHK》新聞網站查看資訊，發現官網明顯寫上「現在、緊急・災害時用に軽量化したページを表示しています。」意指，因為現在是緊急防災時刻，所以改成輕量版。
洪小姐表示，過往印象中點進《NHK》網站都會看到近期主推日劇等照片，而且首頁的每一則新聞應該也都有配圖。然而，日本能登半島地震後，她發現「《NHK》網站首頁明顯沒有任何影音、圖片等動態」，連顏色也變得很簡單；首頁上方則有一條紅色按鈕顯示「新聞仍然同時提供中」，點進去還是可以看到動態新聞畫面。
相信此舉為的就是在避難時刻，降低耗電與減少網路流量消耗，洪小姐分享，「一看到網站變成輕量化的時候有驚訝到，想說果然是日本人，考量得非常周全」。她認為因為災民確實也會想要了解現況，但是手機的電一定會因為有大量動態、影音而容易快速消耗，「NHK因此把首頁變成只有文字版的輕量化，可以減少用電，同時了解重大資訊和現況，我認為這是非常好的設計。」
另外，日本地震當天NTT Docomo和軟銀即宣布，已開放啟用免費網路「00000JAPAN」無密碼Wi-Fi，供石川縣、新潟縣、富山縣、福井縣共4縣民眾使用。這款記取311教訓而開發的災害免費無線網路，是一組可免費使用、且無需密碼的公用網路SSID（Service Set IDentifier），為發生災難時有需求的民眾提供更便利的通訊方式。
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