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日本地震緊急防災！NHK網站「1貼心改變」　達人：避難時刻很重要

▲日本石川縣能登半島地震，NHK主播山內泉疾呼民眾逃難掀熱議；NHK網站貼心改變成「輕量版」，首頁沒有影音、圖片等動態，在避難時刻降低耗電與減少網路流量消耗。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登半島地震，NHK主播山內泉疾呼民眾逃難掀熱議；NHK網站貼心改變成「輕量版」，首頁沒有影音、圖片等動態，在避難時刻降低耗電與減少網路流量消耗。（圖／美聯社／達志影像）

記者蕭涵云/綜合報導

日本石川縣能登半島遭遇規模7.6地震，目前增至57死。日本《NHK》電視台主播山內泉，罕見以強烈口氣呼籲民眾趕快逃難，評價兩極掀熱議；曾在日本工作的洪小姐發現，為了緊急防災，《NHK》網站還貼心改變成「輕量版」，「首頁沒有任何影音、圖片等動態」，為的就是在避難時刻，降低耗電與減少網路流量消耗，讓她直呼「果然是日本人，考量得非常周全。」

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2024年元旦日本石川縣能登半島便遭遇規模7.6地震，截至目前增至57死，是為日本21世紀第4致命地震。近日各方消息都掀起熱議，在地震當下，日本《NHK》電視台主播山內泉，罕見以強烈口氣呼籲民眾趕快逃難，「請想起東日本大地震（311大地震）的災情」，疾呼不要輕忽警報、不要猶豫之舉，評價兩極掀起熱議。

▲日本《NHK》電視台主播山內泉，因地震播報爆紅。（圖／翻攝自NHK網站）
▲日本《NHK》電視台主播山內泉，因地震播報爆紅。（圖／翻攝自NHK網站）
事實上，曾在日本工作的洪小姐還發現，為了緊急防災，《NHK》新聞網站還貼心改變成「輕量版」！《NOWnews今日新聞》記者採訪洪小姐，她透露由於地震當天妹妹正在大阪旅遊，一知道有地震和海嘯，便立刻用手機打開《NHK》新聞網站查看資訊，發現官網明顯寫上「現在、緊急・災害時用に軽量化したページを表示しています。」意指，因為現在是緊急防災時刻，所以改成輕量版。

洪小姐表示，過往印象中點進《NHK》網站都會看到近期主推日劇等照片，而且首頁的每一則新聞應該也都有配圖。然而，日本能登半島地震後，她發現「《NHK》網站首頁明顯沒有任何影音、圖片等動態」，連顏色也變得很簡單；首頁上方則有一條紅色按鈕顯示「新聞仍然同時提供中」，點進去還是可以看到動態新聞畫面。

▲日本地震後，《NHK》網站變「輕量版」，「首頁沒有任何影音、圖片等動態」，降低耗電與減少網路流量消耗。（圖／翻攝自NHK網站）
▲日本地震後，《NHK》網站變「輕量版」，「首頁沒有任何影音、圖片等動態」，降低耗電與減少網路流量消耗。（圖／翻攝自NHK網站）
相信此舉為的就是在避難時刻，降低耗電與減少網路流量消耗，洪小姐分享，「一看到網站變成輕量化的時候有驚訝到，想說果然是日本人，考量得非常周全」。她認為因為災民確實也會想要了解現況，但是手機的電一定會因為有大量動態、影音而容易快速消耗，「NHK因此把首頁變成只有文字版的輕量化，可以減少用電，同時了解重大資訊和現況，我認為這是非常好的設計。」

另外，日本地震當天NTT Docomo和軟銀即宣布，已開放啟用免費網路「00000JAPAN」無密碼Wi-Fi，供石川縣、新潟縣、富山縣、福井縣共4縣民眾使用。這款記取311教訓而開發的災害免費無線網路，是一組可免費使用、且無需密碼的公用網路SSID（Service Set IDentifier），為發生災難時有需求的民眾提供更便利的通訊方式。

▲NHK網站也同步提供新聞及防災應用程式下載。（圖／翻攝自NHK網站）
▲NHK網站也同步提供新聞及防災應用程式下載。（圖／翻攝自NHK網站）

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