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CoCo日式焙茶「第二杯0元」！星巴克、烏弄手搖飲料「買一送一」

▲手搖飲料CoCo都可今週三好友日推出日式焙茶「第二杯0元」；星巴克foodomo每週三至五也有「買一送一」好友分享優惠，全門市週末「第二杯半價」；烏弄「買一送一」一次整理。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲手搖飲料CoCo都可今週三好友日推出日式焙茶「第二杯0元」；星巴克foodomo每週三至五也有「買一送一」好友分享優惠，全門市週末「第二杯半價」；烏弄「買一送一」一次整理。（圖／翻攝自CoCo都可FB）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料控看過來！2024年繼續喝優惠，CoCo都可今（3）日週三好友日，推出日式焙茶「第二杯0元」，星巴克foodomo每週三至五也有「買一送一」好友分享優惠，全門市再祭出美好週末「第二杯半價」好康；烏弄新店開幕「買一送一」一次整理。

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📌CoCo都可：日式焙茶「第二杯0元」
CoCo都可週三好友日，今天1月3日一日限定，推出日式焙茶「第二杯0元」，鹿兒島孕育出的絕頂茶葉，經慢火焙烤的日式工法，保留回甘茶，清爽醇厚。相當於「買一送一」的好康，一定要把握。

提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限1月3日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可週三好友日，日式焙茶「第二杯0元」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日，日式焙茶「第二杯0元」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌星巴克「買一送一」隱藏優惠！全門市週末「第二杯半價」
星巴克foodomo限定好友分享，即日起至2月15日每週三至五、不含2月7日至2月14日，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「美式紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來最便宜一杯63～80元之間，實在相當划算。

▲星巴克foodomo隱藏優惠，好友分享「買一送一」。（圖／翻攝自foodomo FB）
▲星巴克foodomo隱藏優惠，好友分享「買一送一」。（圖／翻攝自foodomo FB）
而本週末1月4日至1月5日，更有全門市「第二杯半價」優惠，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享「第二杯半價」。

提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲中秋節連假最後一天，先看好「開工7大咖啡優惠」！星巴克、黑浮、OTOME café、伯朗都有「買1送1」，路易莎75折，cama café手沖9折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克全門市週末「第二杯半價」有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌烏弄：新店開幕「買一送一」
烏弄UNOCHA 慶祝高雄岡山維仁店開幕，於1月10日11:00～19:00，推出台灣原茶「買一送一」優惠，包括金萱烏龍、名間鄉冬片仔、碧螺春・綠、阿里山金萱、十八胭脂紅玉、著涎金萱紅都能划算開喝。

提醒大家，優惠僅限L杯，每人限購3組；不限同品項，以價高者計費；限門市現場購買自取；活動飲品可調整甜度/冰量，可另加價點購配料；使用環保杯可折5元（贈送之飲品若使用環保杯將不再予以折價）；不提供外送服務。

▲烏弄慶祝獲獎，手採阿里山金萱「買一送一」快閃喝2天。（圖／翻攝自烏弄FB）
▲烏弄慶祝高雄岡山維仁店新店開幕，台灣原茶「買一送一」。（圖／翻攝自烏弄FB）

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