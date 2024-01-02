2024開工咖啡優惠！星巴克買一送一、路易莎半價　4大手搖飲一覽

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克2024年1月2日推出好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌西雅圖咖啡：開工「全系列飲品第二杯半價」
西雅圖咖啡開工優惠來了！1月2日上午7:00至晚上20:00，全系列飲品（限同品項）享「第二杯半價」優惠。
📌路易莎咖啡：咖啡飲品「第二杯半價」
路易莎咖啡黑卡會員優惠4重奏，1～2月可享11:00前，咖啡飲品「第二杯半價」；超值早餐＋1元升級「美式黑咖啡」；11:00後，飲品＋蛋糕，「蛋糕」可享9折；憑黑卡點數5點換「任一飲品9折」。
📌cama café：新品嚐鮮「折扣10元」
迎接2024，連鎖咖啡品牌 cama café 再度攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持，選用象徵「富桂」與「圓滿」的台灣在地桂圓結合咖啡，推出期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」。
過年應景兩款限定飲品，即日起於全台 cama café 街邊店門市（不包含豆留系列旗艦店）販售，即日起至1月23日，可享嚐鮮「折扣 10 元」優惠。
📌天仁茗茶：Uber Eats限店「買一送一」
手搖飲料資深品牌天仁茗茶，攜手Uber Eats限店祭出大杯手搖飲料「買一送一」優惠，包括經典冰913奶茶、及日本和紅茶都在優惠範圍內。提醒大家，優惠配合店家依平台/門市公告為主。
📌麻古茶坊：Uber Eats限店仙草凍奶茶「買一送一」
麻古茶坊近期在Uber Eats上也喝得到驚喜「買一送一」優惠，限店祭出仙草凍奶茶「買一送一」，特選錫蘭紅茶為基底，調配濃郁奶香再加入Q仙草凍，香醇咕溜好順口。提醒大家，優惠配合店家依平台/門市公告為主。
📌CoCo都可：Uber Eats獨家「買一送一」
CoCo都可即日起至2024年1月2日，在Uber Eats上還有獨家祭出莓果派對(L)、日焙珍珠奶茶(L)「買一送一」優惠！人氣珍珠搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。
📌茶湯會：聯名台中樂成宮月老！消費滿額送紅包袋、抽獎御守
茶湯會聯名「全台最靈驗」台中樂成宮月老，推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」；升級再推出「金桂觀音拿鐵」與「金桂觀音拿鐵珍珠」新品。
即日起至2月16日舉辦「甜賜良緣 傳情意」活動，在「桃花朵朵杯」上寫下告白文字，並於活動網站上傳照片，即可參加「台中樂成宮月老御守」抽獎，還有機會獲得最大獎茶湯會會員點數1000點（價值1000元）；2月1日起於茶湯會門市單筆消費滿168元，再加碼限量贈送茶湯會x樂成宮月老「甜賜良緣」紅包袋。