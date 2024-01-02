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2024開工咖啡優惠！星巴克買一送一、路易莎半價　4大手搖飲一覽

▲2024開工4大咖啡優惠！星巴克「買一送一」，西雅圖、路易莎都「第二杯半價」，cama新品折扣10元；加碼4大手搖飲料「買一送一」優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024開工4大咖啡優惠！星巴克「買一送一」，西雅圖、路易莎都「第二杯半價」，cama新品折扣10元；加碼4大手搖飲料「買一送一」優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024開工4大咖啡優惠！星巴克「買一送一」，西雅圖、路易莎都「第二杯半價」，cama新品折扣10元；加碼4大手搖飲料「買一送一」優惠一次整理。

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📌星巴克：開工好友分享日「買一送一」
星巴克2024年1月2日推出好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲2019年秋季首次導入燕麥奶的星巴克，現在已有多達4款植物奶可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克開工好友分享日「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌西雅圖咖啡：開工「全系列飲品第二杯半價」
西雅圖咖啡開工優惠來了！1月2日上午7:00至晚上20:00，全系列飲品（限同品項）享「第二杯半價」優惠。

▲西雅圖咖啡元旦與開工「全系列飲品第二杯半價」。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡開工「全系列飲品第二杯半價」。（圖／西雅圖咖啡提供）
📌路易莎咖啡：咖啡飲品「第二杯半價」
路易莎咖啡黑卡會員優惠4重奏，1～2月可享11:00前，咖啡飲品「第二杯半價」；超值早餐＋1元升級「美式黑咖啡」；11:00後，飲品＋蛋糕，「蛋糕」可享9折；憑黑卡點數5點換「任一飲品9折」。

▲路易莎咖啡父親節祭出88折優惠；緊接著平日將有第二杯半價登場。（圖／路易莎提供）
▲路易莎咖啡飲品「第二杯半價」。（圖／路易莎提供）
📌cama café：新品嚐鮮「折扣10元」
迎接2024，連鎖咖啡品牌 cama café 再度攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持，選用象徵「富桂」與「圓滿」的台灣在地桂圓結合咖啡，推出期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」。

過年應景兩款限定飲品，即日起於全台 cama café 街邊店門市（不包含豆留系列旗艦店）販售，即日起至1月23日，可享嚐鮮「折扣 10 元」優惠。

▲有喝有保庇！cama café攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持「富桂好韻」咖啡飲品，與放有「聖杯」的春節禮盒；茶湯會則聯名台中樂成宮月老推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」。（圖／cama café 提供）
▲cama café攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持「富桂好韻」咖啡飲品，新品嚐鮮「折扣10元」。（圖／cama café 提供）
📌天仁茗茶：Uber Eats限店「買一送一」
手搖飲料資深品牌天仁茗茶，攜手Uber Eats限店祭出大杯手搖飲料「買一送一」優惠，包括經典冰913奶茶、及日本和紅茶都在優惠範圍內。提醒大家，優惠配合店家依平台/門市公告為主。

▲原PO很好奇天仁茗茶最好喝的飲品是哪一項，貼文一出，網友全喊這項「低調飲品」，直呼「喝了會回甘」。（圖／翻攝自臉書天仁茗茶找茶粉絲團）
▲天仁茗茶Uber Eats限店「買一送一」。（圖／翻攝自臉書天仁茗茶找茶粉絲團）
📌麻古茶坊：Uber Eats限店仙草凍奶茶「買一送一」
麻古茶坊近期在Uber Eats上也喝得到驚喜「買一送一」優惠，限店祭出仙草凍奶茶「買一送一」，特選錫蘭紅茶為基底，調配濃郁奶香再加入Q仙草凍，香醇咕溜好順口。提醒大家，優惠配合店家依平台/門市公告為主。

▲麻古茶坊Uber Eats限定2款手搖飲料「買一送一」。（圖／麻古茶坊提供）
▲麻古茶坊Uber Eats限店仙草凍奶茶「買一送一」。（圖／麻古茶坊提供）
📌CoCo都可：Uber Eats獨家「買一送一」
CoCo都可即日起至2024年1月2日，在Uber Eats上還有獨家祭出莓果派對(L)、日焙珍珠奶茶(L)「買一送一」優惠！人氣珍珠搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。

▲CoCo都可新推「日式黑糖蕨餅」配料，再祭出叫Foodpanda送2款「買一送一」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可Uber Eats獨家「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌茶湯會：聯名台中樂成宮月老！消費滿額送紅包袋、抽獎御守
茶湯會聯名「全台最靈驗」台中樂成宮月老，推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」；升級再推出「金桂觀音拿鐵」與「金桂觀音拿鐵珍珠」新品。

即日起至2月16日舉辦「甜賜良緣　傳情意」活動，在「桃花朵朵杯」上寫下告白文字，並於活動網站上傳照片，即可參加「台中樂成宮月老御守」抽獎，還有機會獲得最大獎茶湯會會員點數1000點（價值1000元）；2月1日起於茶湯會門市單筆消費滿168元，再加碼限量贈送茶湯會x樂成宮月老「甜賜良緣」紅包袋。

▲喝新品還可參加「台中樂成宮月老御守」抽獎活動。（圖／春水興業集團提供）
▲茶湯會聯名台中樂成宮月老，消費滿額送紅包袋、抽獎御守。（圖／春水興業集團提供）

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