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元旦4大咖啡「買一送一」優惠一次整理！星巴克開工也買一送一

▲迎接2024年元旦，1月1日4大連鎖咖啡「買一送一」優惠，一次整理丹堤咖啡、西雅圖咖啡、黑沃咖啡飲品好康，大家最愛的星巴克開工1月2日也有好友分享日「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎接2024年元旦，1月1日4大連鎖咖啡「買一送一」優惠，一次整理丹堤咖啡、西雅圖咖啡、黑沃咖啡飲品好康，大家最愛的星巴克開工1月2日也有好友分享日「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接2024年元旦，1月1日4大連鎖咖啡「買一送一」優惠，一次整理丹堤咖啡、西雅圖咖啡、黑沃咖啡飲品好康，大家最愛的星巴克開工1月2日也有好友分享日「買一送一」，划算優惠喝起來。

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📌丹堤咖啡：外帶大杯飲品「買一送一」
丹堤咖啡慶祝2024 Happy New Year，2024年1月1日，外帶全系列飲品大杯以上享「買一送一」！只要在活動當日至全台門市，出示LINE官方帳號的優惠券條碼，即可享外帶全系列大杯以上飲品「買1送1」優惠。

提醒大家，需主動出示優惠圖片，方可享優惠；限外帶飲品使用；限購全系列大杯(含)以上飲品，以價格低的飲品優先贈送；可多杯購買，限一次領取，不得與其他優惠併用。

▲丹堤咖啡外帶全系列飲品大杯以上享「買一送一」。（圖／翻攝自丹堤咖啡FB）
▲丹堤咖啡外帶全系列飲品大杯以上享「買一送一」。（圖／翻攝自丹堤咖啡FB）
📌西雅圖咖啡：元旦與開工「全系列飲品第二杯半價」
西雅圖咖啡元旦優惠來了！2024年1月1日至1月2日上午7:00至晚上20:00，將祭出全系列飲品（限同品項）享「第二杯半價」優惠。

▲西雅圖咖啡元旦與開工「全系列飲品第二杯半價」！黑沃咖啡聯名LOTTE樂天小熊餅乾，椰誕系列「單杯8折」優惠；彰化北斗中山店慶週年，限店跨年連假「買一送一」。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡元旦與開工「全系列飲品第二杯半價」。（圖／西雅圖咖啡提供）
📌星巴克：開工好友分享日「買一送一」
星巴克2024年1月2日推出好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲中秋節連假最後一天，先看好「開工7大咖啡優惠」！星巴克、黑浮、OTOME café、伯朗都有「買1送1」，路易莎75折，cama café手沖9折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克開工好友分享日「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌黑沃咖啡：限店跨年元旦「買一送一」
黑沃咖啡彰化北斗中山店慶週年，即日起至2024年1月1日，跨年連假可享「買一送一」優惠，元旦買黑沃冠軍美式送精品冷萃咖啡。

▲五一勞動節連假好康優惠，漢堡王「降肉」4.4盎司超巨牛排只要20元、請外送員免費吃小華堡。一風堂插旗新莊宏匯廣場，開幕限定拉麵買1送1超值優惠；肉多多火鍋外帶肉品海鮮買1送1；其他包括黑沃咖啡，康青龍、TEATOP、Mr.Wish等手搖飲也都祭出優惠。（圖／黑沃咖啡提供）
▲黑沃咖啡限店跨年元旦「買一送一」。（圖／黑沃咖啡提供）

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