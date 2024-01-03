天氣預報／越晚越冷！雨彈掃向大台北 明起連3天「跌破10度」
冷空氣再次報到！中央氣象署表示，今（3）日東北季風增強，且氣溫越晚越冷，有機會挑戰大陸冷氣團等級，北台灣有局部短暫陣雨，東半部有局部短暫雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，受到「輻射冷卻」效應影響，明晨及週五、六的清晨、苗栗以北部分平地，都有機率出現攝氏10度以下的最低氣溫，外出要做好保暖。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天開始起「東北季風」南下，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面西南部晴朗穩定，氣溫逐漸下降，北台灣越晚越冷，各地區氣溫分佈上，北部攝氏20度降至12度，中部攝氏13至25度，南部攝氏15至28度，東部攝氏12至26度，要注意較大的溫差變化。
吳德榮提及，明日大氣轉乾，北部轉為晴時多雲，中南部天候晴朗穩定，東半部局部降雨也逐漸停歇，但白天北台灣仍偏涼、南部體感舒適；週五、六各地晴朗穩定、氣溫回升，但明日至週六，入夜因「輻射冷卻」效應，氣溫持續探底，清晨在苗栗以北部分平地，仍有機率出現攝氏10度以下的最低氣溫。
氣象署提醒，下週日（1月7日）還會再有一波冷空氣抵達，強度也可能來到大陸冷氣團等級，中部以北、東北部低溫只有攝氏13至15度，高溫方面北台灣變化較大，東北季風影響時整天較涼，高溫不到攝氏20度，不過實際影響還有待觀察，預計下週二（1月9日）東北季風稍減弱，下週四（1月10日）東北季風再增強，北部及東半部有局部短暫雨，近期屬於東北季風一波波的天氣型態。