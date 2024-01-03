與蔡英文開車影片引討論！賴清德：蔡卸任後司機絕不能換錯人

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賴清德上午赴台北站路口，爭取選民支持。對於該影片，賴清德受訪時說，感謝父老鄉親的肯定跟支持，這支影片寓意深遠，表示8年前、4年前，我們選擇對的人蔡英文、領導國家走在對的路上，全國人民奮鬥努力，也已經有相當的成果，在這一次攸關台灣前途、印太和平穩定的重大選舉上面，希望全國父老鄉親，能秉持過往精神，能夠選對的人走對的路。
賴清德說，在蔡英文總統要卸任時，所換的司機絕對不能夠換錯人，不能夠走回頭人，「賴清德、蕭美琴是最能夠延續蔡英文路線，帶領台灣繼續往前進的候選人，敬請國人能夠鼎力支持」。
賴清德提到，這支影片另外一個意義是，國會過半是非常重要國家進步的力量，若總統副總統當選，但國會沒有過半，國家必然就停止在國會的爭執上面，這對國家要進步來講，是非常可惜的事情，請國人能夠支持，讓賴清德、蕭美琴高票當選，也讓民進黨所推薦民主大聯盟的優質候選人，也都能夠高票當選。
另外，國民黨總統候選人侯友宜受訪時批評賴有光電、黑金弊案，只會抹黑、抹紅。賴清德則說，侯友宜這番說法是做賊喊抓賊，這段時間以來，國人都看得很清楚，侯友宜少談國政，更多的地方是用錯假訊息，抹黑造謠攻擊他，「我希望市長能夠檢討，能夠回到過政的討論上面來，我想這個才是正派」。
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