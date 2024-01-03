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國巨陳泰銘狠砸5.6億現金！買第9戶文華苑　謝金河揭文華苑有秘寶

▲國巨董事長陳泰銘去年11月砸5.6億元現金買下文華苑中樓層戶，這是他買下的第9戶文華苑，9戶購入金額已高達48.8億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲國巨董事長陳泰銘去年11月砸5.6億元現金買下文華苑中樓層戶，這是他買下的第9戶文華苑，9戶購入金額已高達48.8億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

最新實價揭露，國巨董事長陳泰銘去年11月砸5.6億元現金，以法人「旭昌興企業」無貸款買下文華苑中樓層戶，這是陳泰銘近7年來購入的第9戶文華苑，9戶總投資金額已高達48.8億元。財信傳媒董事長謝金河透露，文華苑有「大秘寶」，陳泰銘、蔣東𣿰已經收藏17戶，占總戶數26戶的65%，籌碼穩定，更是易漲難跌。

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對照歷史資料，陳泰銘的第9戶文華苑，前一手屋主在2016年以5億6590萬元買進，顯示賣家小幅讓價300萬出售。據悉，陳泰銘從2016年開始購入文華苑，該年一口氣買3戶，2017、2018每年買2戶，直到2019年購入第8戶後暫停，2023年11月再買入第9戶，總投資金額高達48億8649萬。

▲陳泰銘近7年來共購入9戶文華苑。（圖／記者徐銘穗製表）
▲陳泰銘近7年來共購入9戶文華苑。（圖／記者徐銘穗製表）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》修正案7月1日上路，私法人買受住宅須經許可，一般認為將打擊到豪宅市場買氣，不過下半年仍指標性豪宅，包括西華富邦和文華苑，都有法人買方，估計對於有長期持有規劃的法人而言，因有前例可循，今年仍會陸續出現法人購置豪宅的交易，也讓手邊仍有豪宅餘屋的建商稍微鬆一口氣。

《平均地權條例》修正案後，若因以下六種情況，法人經許可後得以購買住宅，包括合建、實施或參與都更危老，衛生福利機構場所或合作社購買供社員共同使用，一般法人可購買宿舍使用，但不可超過員工人數，或同一使用執照內五戶以上，規模出租經營使用。

第一建經研究中心副理張菱育指出，內需復甦，今年股市看俏，不少企業主或高資產族會將股利配息，轉向不動產做資產配置，尤其不少企業更將高端豪宅視為招待所或是經商交際的配備，因此不乏加購收藏，也有累積資產傳家的作用。

▲2023年11月台北市單價200萬以上豪宅交易。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年前11月台北市單價200萬以上豪宅交易。（圖／台灣房屋提供）
不只陳泰銘愛文華苑，曾被稱為「地下主機板教父」的精英電腦前董座蔣東濬也是文華苑大戶，據悉文華苑總共26戶，陳泰銘有9戶、蔣東濬擁8戶，兩人像集郵般已收藏17戶。

謝金河曾評論，文華苑高貴之處，除了是緊隣東方文華外，最難得的是豪宅外有一處大大的「松基公園」，公園裡藏有「大秘寶」正是3棵大牛樟的價值，直言「一般民眾可能不知道這三棵大牛樟的價值」。

▲謝金河評論，文華苑後花園「松基公園」藏有大秘寶，正是3棵珍貴的大牛樟。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲謝金河評論，文華苑後花園「松基公園」藏有大秘寶，正是3棵珍貴的大牛樟。（圖／翻攝謝金河臉書）

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