國巨陳泰銘狠砸5.6億現金！買第9戶文華苑　謝金河揭文華苑有秘寶

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》修正案7月1日上路，私法人買受住宅須經許可，一般認為將打擊到豪宅市場買氣，不過下半年仍指標性豪宅，包括西華富邦和文華苑，都有法人買方，估計對於有長期持有規劃的法人而言，因有前例可循，今年仍會陸續出現法人購置豪宅的交易，也讓手邊仍有豪宅餘屋的建商稍微鬆一口氣。
《平均地權條例》修正案後，若因以下六種情況，法人經許可後得以購買住宅，包括合建、實施或參與都更危老，衛生福利機構場所或合作社購買供社員共同使用，一般法人可購買宿舍使用，但不可超過員工人數，或同一使用執照內五戶以上，規模出租經營使用。
第一建經研究中心副理張菱育指出，內需復甦，今年股市看俏，不少企業主或高資產族會將股利配息，轉向不動產做資產配置，尤其不少企業更將高端豪宅視為招待所或是經商交際的配備，因此不乏加購收藏，也有累積資產傳家的作用。
不只陳泰銘愛文華苑，曾被稱為「地下主機板教父」的精英電腦前董座蔣東濬也是文華苑大戶，據悉文華苑總共26戶，陳泰銘有9戶、蔣東濬擁8戶，兩人像集郵般已收藏17戶。
謝金河曾評論，文華苑高貴之處，除了是緊隣東方文華外，最難得的是豪宅外有一處大大的「松基公園」，公園裡藏有「大秘寶」正是3棵大牛樟的價值，直言「一般民眾可能不知道這三棵大牛樟的價值」。