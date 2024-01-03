北市2裝潢工人命喪內湖數千萬新屋內 專家分析「1原因」不算凶宅
農曆年前正是裝潢施工旺季，北市兩名年僅20多歲的裝潢工人，昨（2）在內湖一戶總價數千萬的新屋施工時，疑因吸入不明氣體，被發現陳屍於臥室內。入住前發生裝潢奪命事故，房子算凶宅嗎？房產專家指出，從法律上來看，意外事故死亡不算凶宅，未來若要出售，就算記載事項上沒註明曾發生事故，也不違法。
記者徐銘穗/綜合報導
據悉，事故戶所屬社區預設期間開價低於7字頭，加上非大型社區，已全部完銷，每戶總價落在1800萬至2000萬間。入住前發生裝潢2死事故，房子算凶宅嗎？《住展雜誌》企劃研究室總監暨發言人陳炳辰受訪表示，法律上凶宅的定義是指曾發生枉死、他殺、含冤或恨而自殺等非自然死亡事件，意外死亡事故不算凶宅。
陳炳辰說明，凶宅的認定是牽扯到房產價值是否會遭受到損失，最終還是要看法官判定是否有討論的空間，雖然該戶不算凶宅，但一般民眾只要查詢還是會知道曾發生2死事故，該戶房價或許會有調整空間。
至於房價調整幅度，陳炳辰指出，該戶所屬區域非蛋黃地帶，預售期間開價也不算高，加上非重大瑕疵，又是新成屋，且附近有台塑內湖總部效應在，認為下修空間有限，最多1成。
民俗專家楊登嵙指出，民俗上認定凶宅中的「大凶」，是如為感情想不開而穿紅衣自殺，或是怨氣較重的分屍現場等，久病厭世或如此案工作意外只能算「小凶」，也較好處理，只要家屬來招魂，請法師把意外現場做淨化，房子就沒問題，屋主不用太擔心。
風水民俗專家翊樺老師也說，重點是要請法師超渡，若超渡後還是不安心，或是周歲內的小孩一進到該屋就哭鬧，但一離開就沒事，則表示氣場沒有清乾淨，需要再進行淨化，小小孩對環境的敏感度比大人更高。