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冷氣團很兇！7縣市低溫特報　明晨北台灣「跌破10度」急凍3天

▲中央氣象署發布「低溫特報」，提醒北台灣民眾受大陸冷氣團侵襲影響，未來幾天的清晨，都將出現攝氏10度左右的低溫。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象署發布「低溫特報」，提醒北台灣民眾受大陸冷氣團侵襲影響，未來幾天的清晨，都將出現攝氏10度左右的低溫。（示意圖／NOWnews資料圖片）

記者張志浩／綜合報導

大陸冷氣團報到，今（3）日一整天都是降溫的過程，越晚越冷，中央氣象署預報員官欣平表示，明（4）日清晨北台灣低溫將下探攝氏12度，受輻射冷卻影響，苗栗以北空曠地區氣溫不到攝氏10度，氣象署也發布「低溫特報」，週五（1月5日）白天太陽上山後，冷氣團才會減弱，週六（1月6日）晚上東北季風再增強，下週日（1月7日）冷空氣強度可能再達冷氣團等級。

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官欣平指出，今日除了冷氣團之外還有鋒面通過，北部、東半部有雨，但入夜後就會慢慢趨緩，明天清晨起低溫驟降，北台灣攝氏12至14度、中南部攝氏13至15度、花東攝氏15至17度，其中苗栗以北空曠地區要特別注意，在週四、週五兩天，因為輻射冷卻作用明顯，清晨低溫可能跌破攝氏10度。

▲受大陸冷氣團影響，明日清晨北台灣低溫將下探攝氏12度，局部空曠地區更是會低於攝氏10度。（圖／中央氣象署提供）
▲受大陸冷氣團影響，明日清晨北台灣低溫將下探攝氏12度，局部空曠地區更是會低於攝氏10度。（圖／中央氣象署提供）
針對大陸冷氣團影響，氣象署也發布「低溫特報」，提醒「新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣」，在今天晚上至明日清晨，將有攝氏10度以下氣溫發生的機率，要注意保暖及日夜溫差，留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病。

官欣平提及，整體來說，週五白天至週六視天氣狀況最舒適的2天，因為冷氣團減弱、水氣也較少，不過週六晚上又有東北季風增強，北台灣明顯降溫，下週日整天都是降溫過程，預計下週一清晨，北部約攝氏14至15度，實際情況還有待觀察，下週一（1月8日）白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

▲週四、週五水氣減少、降雨趨緩，直到週六晚間東北季風再增強，北部、東北部等迎風面地區又要迎來雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲週四、週五水氣減少、降雨趨緩，直到週六晚間東北季風再增強，北部、東北部等迎風面地區又要迎來雨勢。（圖／中央氣象署提供）

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