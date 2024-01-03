快來領15.6萬！勞動部推缺工就業方案　旅宿、餐飲業可拿就業獎勵

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勞動部高屏澎東分署指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」補助勞工，可在每月薪資外，加領6,000元起的就業獎勵，屬特定對象身分加碼為1萬元，偏遠地區再加碼3,000元。以旅宿業而言，符合資格者的月薪，相當於從2萬8,000元，加碼多領1萬3,000元，變成4萬1,000元，1年最高領取15.6萬元。
目前高屏澎東地區的「旅宿業」包含朕豪大酒店、御盟晶英酒店、漢來國際飯店、墾丁怡灣渡假酒店、長灘運動休閒飯店、知本老爺大酒店、鹿鳴溫泉酒店等知名廠商均有徵才需求；「餐飲業」部分，瓦城、王品餐飲、碳佐麻里等業者亦加入求才行列。
高雄知名旅宿業飯店人資陳小姐說，勞動部推動的疫後改善缺工擴大就業方案，對初次投入旅宿業工作的員工有很大的幫助；為協助新進房務員熟悉工作內容及流程，公司會辦理培訓，由資深員工帶領新進員工從事房務清潔工作，等人員上手後，讓其獨立作業；另一方面，公司提供升遷管道及輪調，並對表現優異的員工給予鼓勵，讓員工從工作中獲得成就感，同時凝聚公司員工的向心力。
另有連鎖餐飲業者表示，為吸引優秀人才加入餐飲業並解決人力不足問題，公司給薪每月至少3萬5,000以上，相較南部其他同業，福利相對優渥，加上政府針對專案職缺提供的薪資補助，對求職者而言，如同實質加薪。歡迎對餐飲業工作有興趣或有意願的民眾一同加入疫後改善缺工擴大就業方案，給予自己嶄新的職涯規劃。
勞動部高屏澎東分署長郭耿華說，為讓更多中高齡、高齡者及二度就業婦女投入勞動市場，勞動部針對就業促進工具，提供僱用獎助、跨域津貼、職務再設計等計畫予雇主或待業民眾申請運用。有關「疫後改善缺工擴大就業方案」詳細內容、相關職缺及缺工就業獎勵訊息，歡迎至「台灣就業通」專區查詢，或逕洽高屏澎東地區各就業中心。