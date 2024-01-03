兄弟砸千萬裝修老宅！施工8個月「仍像毛胚屋」　1招狠虐裝潢蟑螂

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住保會分享案例，桃竹苗地區一名屋主2022年底找新北裝修公司裝修老宅，原訂應再去（2023）年9月完工入住，簽約金額150萬，屋主已付了90多萬元，2023卻遲未等完工，每次催促裝修公司，對方總跟他說「找不到工班」，要屋主再忍忍。
中部一名屋主更慘，2022年初花300萬找統包業者整修老家，原訂當年5月入住，卻因缺工缺料，施工期多了一年的時間，等到去（2023）5月要驗收付尾款時，廠商突然拿出追加工程費用，要求屋主全買單，兩方鬧翻。
屋主還因當初300萬工程卻簽下50萬合約，事後發生糾紛，除不知如何拿50萬合約追300萬工程，也可能被視為助他人逃漏稅的共犯，面臨3年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣6萬元以下罰金的處罰。
對此，住保會顧問吳翃毅博士表示，面對裝修，需做好事先預防，以免雙方因裝修種種原因引發糾紛，建議屋主裝修前，面對包括可能發生的爭議事項，都要有預防措施，從簽訂合約、工程變更或是追加、載明完工日期及驗收等等，而且最好以「住保履約」與裝修業者簽訂契約。
吳翃毅指出，「住保履約」與一般合約不同的是，裝潢費不會進入設計公司的銀行戶頭，而是匯到信託帳戶，每階段驗收簽名完成才會撥款給設計公司，除了避免遇到「裝修蟑螂」把你當人肉提款機之外，設計公司也能避開收不到錢的呆帳問題。