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兄弟砸千萬裝修老宅！施工8個月「仍像毛胚屋」　1招狠虐裝潢蟑螂

▲雙北地區一對兄弟砸千萬元裝修老宅，未料施工近8個月，房子看起來仍像毛胚屋氣炸。（示意圖／住宅消保會提供）
▲雙北地區一對兄弟砸千萬元裝修老宅，未料施工近8個月，房子看起來仍像毛胚屋氣炸。（示意圖／住宅消保會提供）

記者徐銘穗/綜合報導

雙北地區一對兄弟為整修透天老宅，找上朋友的朋友開的裝修公司，整修2、3、4樓，設計費及工程費將近1400萬元，未料施工將近8個月，房子看起來仍是「毛胚屋」樣態，急得追問設計師，但設計師卻辯解是裝修物價調漲，「不忍讓屋主兄弟為錢煩惱」未提出，因而延誤裝修時間。

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近期裝修物價上漲又缺工，加上年關將至，不少人都盼望能在農曆年前入住裝修好的夢想屋。不過，依據住保會裝修糾紛調處中，有近三成的屋主，至今還如法順利入住。

住保會分享案例，桃竹苗地區一名屋主2022年底找新北裝修公司裝修老宅，原訂應再去（2023）年9月完工入住，簽約金額150萬，屋主已付了90多萬元，2023卻遲未等完工，每次催促裝修公司，對方總跟他說「找不到工班」，要屋主再忍忍。

▲住保會顧問吳翃毅建議，要避免裝修糾紛，最好以「住保履約」與裝修業者簽訂契約。（示意圖／住宅消保會提供）
▲住保會顧問吳翃毅建議，要避免裝修糾紛，最好以「住保履約」與裝修業者簽訂契約。（示意圖／住宅消保會提供）
中部一名屋主更慘，2022年初花300萬找統包業者整修老家，原訂當年5月入住，卻因缺工缺料，施工期多了一年的時間，等到去（2023）5月要驗收付尾款時，廠商突然拿出追加工程費用，要求屋主全買單，兩方鬧翻。

屋主還因當初300萬工程卻簽下50萬合約，事後發生糾紛，除不知如何拿50萬合約追300萬工程，也可能被視為助他人逃漏稅的共犯，面臨3年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣6萬元以下罰金的處罰。

對此，住保會顧問吳翃毅博士表示，面對裝修，需做好事先預防，以免雙方因裝修種種原因引發糾紛，建議屋主裝修前，面對包括可能發生的爭議事項，都要有預防措施，從簽訂合約、工程變更或是追加、載明完工日期及驗收等等，而且最好以「住保履約」與裝修業者簽訂契約。

吳翃毅指出，「住保履約」與一般合約不同的是，裝潢費不會進入設計公司的銀行戶頭，而是匯到信託帳戶，每階段驗收簽名完成才會撥款給設計公司，除了避免遇到「裝修蟑螂」把你當人肉提款機之外，設計公司也能避開收不到錢的呆帳問題。

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