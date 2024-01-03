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雞湯大叔「海膽魚卵雞白湯」會啵啵！大啖牡蠣、干貝　涮煮茶碗蒸

▲今天降溫急凍12度好想吃火鍋，雞湯大叔新推「雞湯料亭」忘年會席料理，「海膽魚卵雞白湯」吃得到啵啵脆口的魚卵，大啖廣島牡蠣、北海道干貝，涮煮創意「茶碗蒸」，冬日豪華享受。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今天降溫急凍12度好想吃火鍋，雞湯大叔新推「雞湯料亭」忘年會席料理，「海膽魚卵雞白湯」吃得到啵啵脆口的魚卵，大啖廣島牡蠣、北海道干貝，涮煮創意「茶碗蒸」，冬日豪華享受。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今天降溫急凍12度！天氣一變冷就想吃火鍋，雞湯大叔歲末時節推出用火鍋吃「雞湯料亭」忘年會席料理，全新「海膽魚卵雞白湯」以老母雞全雞入湯佐大量蔬果，加入海膽與啵啵脆口的魚卵，大啖廣島牡蠣、北海道生食級干貝，還能涮煮創意「茶碗蒸」，豪華日本贅沢旬味真享受。

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雞湯大叔以日本當季食材本味為新年主角，歲末1月推出用火鍋吃「雞湯料亭」忘年會席料理，全新「海膽魚卵雞白湯」以老母雞全雞入湯佐大量蔬果，橘紅色則來自化入湯底的軟綿海膽，上桌後再倒入產地直送的魚卵，喝湯時能咬到啵啵脆口的口感，頗為新鮮。

▲全新「海膽魚卵雞白湯」上桌後再倒入產地直送的魚卵，喝湯時能咬到啵啵脆口的口感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新「海膽魚卵雞白湯」上桌後再倒入產地直送的魚卵，喝湯時能咬到啵啵脆口的口感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新「海膽魚卵雞白湯」湯頭加價89元，再自由搭配喜歡的肉品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新「海膽魚卵雞白湯」湯頭加價89元，再自由搭配喜歡的肉品。（圖／記者蕭涵云攝）
不只有主廚特製的「明太子醬漬烏龍麵」，把烏龍麵煮熟後拌入獨家調配、微辣濃爽的新鮮明太子醬汁，香氣十足；雞湯大叔還獨家研發「茶碗蒸」私房鍋料，入鍋涮煮後竟能保有細嫩口感，綿軟咕溜一下就滑入口，記得小心燙嘴。

▲主廚特製「明太子醬漬烏龍麵」加價49元。（圖／阿爾法餐飲提供）
▲主廚特製「明太子醬漬烏龍麵」加價49元。（圖／阿爾法餐飲提供）
▲雞湯大叔開吃火鍋煮的「雞湯料亭」忘年會席料理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雞湯大叔開吃火鍋煮的「雞湯料亭」忘年會席料理。（圖／記者蕭涵云攝）
除了同步祭出一系列「廣島牡蠣」、「生食級帶殼生蠔」、「生食級干貝」等海味巨星；還能搭配店家自製的彈Q「紫蘇雞肉漿」，一次大啖豪華食材陣容。

▲涮煮茶碗蒸、廣島牡蠣、紫蘇雞肉漿，都是加價59元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲涮煮茶碗蒸、廣島牡蠣、紫蘇雞肉漿，都是加價59元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「涮煮茶碗蒸」超嫩綿軟，一撈起急著想吃，小心燙口滑入嘴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「涮煮茶碗蒸」超嫩綿軟，一撈起急著想吃，小心燙口滑入嘴。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，王品集團

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