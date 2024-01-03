雞湯大叔「海膽魚卵雞白湯」會啵啵！大啖牡蠣、干貝 涮煮茶碗蒸
今天降溫急凍12度！天氣一變冷就想吃火鍋，雞湯大叔歲末時節推出用火鍋吃「雞湯料亭」忘年會席料理，全新「海膽魚卵雞白湯」以老母雞全雞入湯佐大量蔬果，加入海膽與啵啵脆口的魚卵，大啖廣島牡蠣、北海道生食級干貝，還能涮煮創意「茶碗蒸」，豪華日本贅沢旬味真享受。
記者蕭涵云/綜合報導
雞湯大叔以日本當季食材本味為新年主角，歲末1月推出用火鍋吃「雞湯料亭」忘年會席料理，全新「海膽魚卵雞白湯」以老母雞全雞入湯佐大量蔬果，橘紅色則來自化入湯底的軟綿海膽，上桌後再倒入產地直送的魚卵，喝湯時能咬到啵啵脆口的口感，頗為新鮮。
不只有主廚特製的「明太子醬漬烏龍麵」，把烏龍麵煮熟後拌入獨家調配、微辣濃爽的新鮮明太子醬汁，香氣十足；雞湯大叔還獨家研發「茶碗蒸」私房鍋料，入鍋涮煮後竟能保有細嫩口感，綿軟咕溜一下就滑入口，記得小心燙嘴。
除了同步祭出一系列「廣島牡蠣」、「生食級帶殼生蠔」、「生食級干貝」等海味巨星；還能搭配店家自製的彈Q「紫蘇雞肉漿」，一次大啖豪華食材陣容。
另外，王品集團
即日起至1月31日不分平假日，出示身份證姓名對中鍋之女神，「ㄍㄨㄛ」、「ㄓ」、「ㄋㄩˇ」、「ㄕㄣˊ」任一同音字，可享4人同行到店開鍋用餐「整單現打88折」。