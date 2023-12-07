大雪吃王品6大火鍋優惠！身份證姓名對中「鍋之女神」同音打88折

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尬鍋12月18日至2024年1月31日不分平假日，出示身份證姓名對中鍋之女神，「ㄍㄨㄛ」、「ㄓ」、「ㄋㄩˇ」、「ㄕㄣˊ」任一同音字，可享4人同行到店開鍋用餐「整單現打88折」。
📌和牛涮：加碼「狂涮3小時」
和牛涮即日起至12月31日，台北忠孝東店、台北羅斯福店、台北林森北店、桃園同德店、高雄夢時代店、頭份尚順育樂世界店、板橋文化店、台中文心崇德店、台南中華西店，週一至週四下午2點、晚上8點進場，都能加碼「狂涮3小時」；消費頂級和牛套餐，再享極上和牛鞍下吃到飽。（高雄博愛店活動時段為週一至週四 下午2點、晚間10點進場）。
📌聚 日式鍋物：99元吃干貝！送Hello Kitty幸福聚吉御守
聚 日式鍋物即日起到12月31日，到店消費雙人瀑布聚套餐，贈送「Hello Kitty幸福聚吉御守」；消費任一套餐，可享99元加購干貝一份。
📌嚮辣：身份證姓名對中「廖麗芳愛和牛」同音享88折優惠
嚮辣即日起至2024年1月31日，推出999元外帶雙人爆肉套餐，大嗑安格斯雪花牛800g或伊比利雪花豬800g、高麗菜、青江菜、金針菇、南瓜、糬來寶、米血糕、白飯、獨門蒜香醬；出示身份證姓名對中「廖麗芳愛和牛」同音，於平日14:00～17:00、21:00後，到店消費2客以上套餐「享88折優惠」。
📌青花驕：外帶套餐爽吃「和牛免千元」
青花驕12月起，外帶套餐新增「頂級A5和牛盛宴」，青花椒麻辣鍋/酸菜白肉鍋（鍋底擇2）、日本頂級A5黑毛和牛、仙氣頂級牛三拼盛宴、鮮蝦滑、青花驕特色綜合丸、彩蔬寶盒、老油條、手感拉麵x2、秘製酸梅汁、醬料x4，約四人份套餐，售價3588元；換算下來每人爽吃和牛免千元。
📌旬嚐：每人招待調酒
旬嚐即日起到2024年1月31日，每日晚間8點後，到店消費兩客以上套餐，招待「每人調酒一」杯價值352元含10%。
📌這一鍋「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」試營運6折
這一鍋集團全新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，全台首店插旗竹北商圈，網美系純白裝潢風格超吸睛，主打壹鍋雙饗的鴛鴦雙味，搶佔酸菜魚市場，還能一次吃到濃郁醇厚的「招牌泡椒酸菜魚」、及鮮酸回甘的「老火酸白菜魚」兩種湯底口味。12月6日起試營運首三日「優惠6折」；12月9日起，新竹縣(市)民眾還享有「0元優惠」升級鴛鴦雙口味回饋。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！