2023最強泡麵不是日韓品牌！這碗「連8年得第一」　台灣2款進前十

對中身分證「王品嚮辣」88折優惠　日本A5和牛、泰奶霜淇淋吃到飽

▲王品「嚮辣和牛麻辣鍋」歡慶兩週年推出「和牛油」麻辣鍋，搭配日本A5和牛、日本F1國產牛和澳洲純血和牛，三大冠軍和牛及泰奶、法式烤布蕾霜淇淋吃到飽；對中身份證打「88折優惠」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品「嚮辣和牛麻辣鍋」歡慶兩週年推出「和牛油」麻辣鍋，搭配日本A5和牛、日本F1國產牛和澳洲純血和牛，三大冠軍和牛及泰奶、法式烤布蕾霜淇淋吃到飽；對中身份證打「88折優惠」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

王品集團「嚮辣 和牛麻辣鍋」最划算798元起，就能在餐酒館裡享受和牛吃到飽，開幕即打響名號。歡慶兩週年今（29）日重磅加碼，全新「和牛油」麻辣鍋，搭配新推奢華日本A5和牛、日本F1國產牛和原本主打的澳洲純血和牛，三大冠軍和牛及泰奶、法式烤布蕾霜淇淋吃到飽；對中身份證還有「88折優惠」。

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王品嚮辣升級了！以雲南大紅袍花椒、重慶石柱紅辣椒以及郫縣豆瓣醬等，超過20種以上的原產地進口辛香料由主廚傳統手炒底料，近百小時黃金發酵期提升香氣打造的正宗川渝麻辣鍋，現在還加入獨家秘製「和牛油」，讓湯頭更香醇。

▲主打正宗川渝麻辣鍋底的王品嚮辣，現在還加入獨家秘製「和牛油」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主打正宗川渝麻辣鍋底的王品嚮辣，現在還加入獨家秘製「和牛油」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歡慶兩週年推出「三大冠軍和牛」吃到飽方案。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歡慶兩週年推出「三大冠軍和牛」吃到飽方案。（圖／記者蕭涵云攝）
歡慶兩週年重磅加碼，推出三大冠軍和牛1580元吃到飽方案，全新奢華日本純種頂級「黑毛和牛A5」、超美大理石般油花輕涮後入口即化，脂肉比例適中的軟嫩「日本F1國產牛」，和2023年榮獲澳洲和牛金牌獎的「澳洲純血和牛」；再搭配天使紅蝦、藍鑽蝦等極品海鮮，超過100種以上自助吧餐點，精選紅、白酒，氣泡酒及生啤無限暢飲。

▲「王品嚮辣」最划算798元起就能吃到飽；現在再推出升級「三大和牛」爽吃方案。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「王品嚮辣」最划算798元起就能吃到飽；現在再推出升級「三大和牛」爽吃方案。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品嚮辣自助餐台超豐富，從火鍋食材吃到豬肉燥飯、麻辣牛肉飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品嚮辣自助餐台超豐富，從火鍋食材吃到豬肉燥飯、麻辣牛肉飯。（圖／記者蕭涵云攝）
甜點也有亮點！除了珍珠奶茶、哈根達斯冰淇淋，現在更全新推出泰奶、法式烤布蕾兩款口味霜淇淋吃到飽，還備有甜甜圈餅、星星脆片、黑糖蕨餅等豐富配料台，可以自行裝飾打造網美必拍的可愛霜淇淋。

▲泰式奶茶、法式烤布蕾兩款全新口味霜淇淋，還可裝飾成網美打卡造型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰式奶茶、法式烤布蕾兩款全新口味霜淇淋，還可裝飾成網美打卡造型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吧檯還有精選紅、白酒、氣泡酒及生啤無限暢飲，以及泡芙、布丁等甜點可以選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吧檯還有精選紅、白酒、氣泡酒及生啤無限暢飲，以及泡芙、布丁等甜點可以選。（圖／記者蕭涵云攝）
歡慶品牌週年推出優惠回饋民眾，2023年12月4日至2024年1月31日，拿出身份證，姓名對中「廖、麗、芳、愛、和、牛」任1字讀音相同者，可於平日14:00-17:00、21:00後，消費2客以上套餐即享「88折優惠」。

▲12月4日起對中身份證姓名，可享王品嚮辣「88折優惠」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲12月4日起對中身份證姓名，可享王品嚮辣「88折優惠」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲填寫線上意見表問卷、或完成Google評論，還可獲得干貝、牡蠣或鮑魚等海鮮加菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲填寫線上意見表問卷、或完成Google評論，還可獲得干貝、牡蠣或鮑魚等海鮮加菜。（圖／記者蕭涵云攝）
而每到跨年時刻，馬辣集團最搶手的信義區「馬辣、新馬辣Plus+」，跨年限定場次12月1日起開放電話訂位，今年「新馬辣經典麻辣鍋Plus+遠百信義A13店」，VIP區每人2380元+10%吃到飽，爽吃日本A5頂級和牛、日本F1國產和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌等肉品、搭配九孔鮑魚、巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦等產地直送海鮮，冬季限定BarRoyal草莓氣泡酒等酒水無限暢飲；VVIP區獨享窗景指定座位，則是每人2980元+10%享上述吃到飽加贈「加勒比海龍蝦半隻」。

▲去年只花30分鐘就秒殺260席的信義區「馬辣、新馬辣Plus+」回來了。（圖／記者蕭涵云攝）
▲去年只花30分鐘就秒殺260席的信義區「馬辣、新馬辣Plus+」回來了。（圖／記者蕭涵云攝）
「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店」則是大啖美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌、A級松阪豬等14種國際認證原肉和野生甜海蝦、布袋鮮蚵、東石蛤蜊等18種海鮮，甜點哈根達斯冰淇淋、紅白酒水、飲料等暢食暢飲，每人1780元+10%吃到飽加贈「加勒比海龍蝦半隻」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲信義區「馬辣、新馬辣Plus+」，跨年限定場次12月1日起開放電話訂位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲信義區「馬辣、新馬辣Plus+」，跨年限定場次12月1日起開放電話訂位。（圖／記者蕭涵云攝）

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