對中身分證「王品嚮辣」88折優惠 日本A5和牛、泰奶霜淇淋吃到飽
王品集團「嚮辣 和牛麻辣鍋」最划算798元起，就能在餐酒館裡享受和牛吃到飽，開幕即打響名號。歡慶兩週年今（29）日重磅加碼，全新「和牛油」麻辣鍋，搭配新推奢華日本A5和牛、日本F1國產牛和原本主打的澳洲純血和牛，三大冠軍和牛及泰奶、法式烤布蕾霜淇淋吃到飽；對中身份證還有「88折優惠」。
記者蕭涵云/綜合報導
王品嚮辣升級了！以雲南大紅袍花椒、重慶石柱紅辣椒以及郫縣豆瓣醬等，超過20種以上的原產地進口辛香料由主廚傳統手炒底料，近百小時黃金發酵期提升香氣打造的正宗川渝麻辣鍋，現在還加入獨家秘製「和牛油」，讓湯頭更香醇。
歡慶兩週年重磅加碼，推出三大冠軍和牛1580元吃到飽方案，全新奢華日本純種頂級「黑毛和牛A5」、超美大理石般油花輕涮後入口即化，脂肉比例適中的軟嫩「日本F1國產牛」，和2023年榮獲澳洲和牛金牌獎的「澳洲純血和牛」；再搭配天使紅蝦、藍鑽蝦等極品海鮮，超過100種以上自助吧餐點，精選紅、白酒，氣泡酒及生啤無限暢飲。
甜點也有亮點！除了珍珠奶茶、哈根達斯冰淇淋，現在更全新推出泰奶、法式烤布蕾兩款口味霜淇淋吃到飽，還備有甜甜圈餅、星星脆片、黑糖蕨餅等豐富配料台，可以自行裝飾打造網美必拍的可愛霜淇淋。
歡慶品牌週年推出優惠回饋民眾，2023年12月4日至2024年1月31日，拿出身份證，姓名對中「廖、麗、芳、愛、和、牛」任1字讀音相同者，可於平日14:00-17:00、21:00後，消費2客以上套餐即享「88折優惠」。
而每到跨年時刻，馬辣集團最搶手的信義區「馬辣、新馬辣Plus+」，跨年限定場次12月1日起開放電話訂位，今年「新馬辣經典麻辣鍋Plus+遠百信義A13店」，VIP區每人2380元+10%吃到飽，爽吃日本A5頂級和牛、日本F1國產和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌等肉品、搭配九孔鮑魚、巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦等產地直送海鮮，冬季限定BarRoyal草莓氣泡酒等酒水無限暢飲；VVIP區獨享窗景指定座位，則是每人2980元+10%享上述吃到飽加贈「加勒比海龍蝦半隻」。
「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店」則是大啖美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌、A級松阪豬等14種國際認證原肉和野生甜海蝦、布袋鮮蚵、東石蛤蜊等18種海鮮，甜點哈根達斯冰淇淋、紅白酒水、飲料等暢食暢飲，每人1780元+10%吃到飽加贈「加勒比海龍蝦半隻」。