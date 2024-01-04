北市2裝潢工人命喪內湖數千萬新屋內　專家分析「1原因」不算凶宅

薪水3萬貸款買1200萬房！一看每月還款崩潰了　眾嘆新青安害死人

▲一名月薪3萬元的網友去年9月衝動申請新青安貸款，買總價1200萬元的預售屋，但每月還款金額讓他崩潰，周末兼差也補不了。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲一名月薪3萬元的網友去年9月衝動申請新青安貸款，買總價1200萬元的預售屋，但每月還款金額讓他崩潰，周末兼差也補不了。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

新青安貸款去年8月上路，提供超優惠1.775%利率外，貸款額度拉至1000萬、年限最長可貸40年，催出不少首購族趁利多買房。一名月薪3萬元的網友也申請新青安貸款買1200萬預售屋，才發現自己面臨還不出款項的窘境。對此，專家建議即早解約為上策。

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原PO在日前臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團中匿名發文求助，表示他是一個月薪3萬的傳產作業員，也是首購族，去年9月被新青安貸款方案吸引，靠著信貸保單貸款湊出頭期款，買了一間總價1200萬元的預售屋。

▲網友粗算後發現自己無法負擔後續工程款及貸款。（圖／翻攝買房知識家 A你的Q臉書）
▲網友粗算後發現自己無法負擔後續工程款及貸款。（圖／翻攝買房知識家 A你的Q臉書）
但他沒有緊急預備金也沒有存款，每月學貸加保單等要還款2萬元、生活費1萬元，就算他周末兼差也只領6000元，也沒有富爸爸，醒悟「粗算之後才發現原來自己無法負擔後續工程款及貸款」，急問該直接解約或是有其餘方法。

貼文引發討論，一票網友感嘆：「傻眼，新青安還真的害死人！」紛紛勸原PO解約，而解約金就當買個教訓。對此，《住展雜誌》發言人陳炳辰表示，以原PO狀況貸款買1200萬元真的太勉強了，正常到交屋前除每月工程款外，還得努力存自備款，除非能短時間拉高收入，否則真心建議解約為上策。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）

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