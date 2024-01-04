北市2裝潢工人命喪內湖數千萬新屋內　專家分析「1原因」不算凶宅

爸媽出一半房價每月來住1次過分嗎　人妻全怒了：換岳父母住看看

▲一名人夫爸媽幫出一半房價，每月來住1次，不解老婆為何排斥爸媽來他們家住。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲一名人夫爸媽幫出一半房價，每月來住1次，不解老婆為何排斥爸媽來他們家住。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

記者徐銘穗/綜合報導

房價高漲，年輕人想買房，有爸媽幫忙才能輕鬆圓夢！一名人夫婚前就知老婆不和公婆同住，於是婚前幾個月在爸媽贊助一半房價下，買了屬於小倆口的家，未料爸媽平均一個月來住一次惹怒老婆，他十分不理解老婆生氣的原因上網求助，結果讓一票人妻都不開心了，怒嗆：「換岳父母每個月來住幾天看看！」

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原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團中匿名發文求助，表示爸媽贊助了一半的房價，平均每個月會來住一次，老婆和他爸媽感情沒有不好，但老婆一直認為這是她倆的家，不喜愛別人來住，認為「一個月住一次很多」。

▲人夫不解老婆為何排斥爸媽來他們家住。（圖／翻攝買知識家 A你的Q臉書）
▲人夫不解老婆為何排斥爸媽來他們家住。（圖／翻攝買知識家 A你的Q臉書）
被卡在爸媽和老婆間的原PO認為，爸媽養他到大又幫他出錢買車買房，結果現在連偶爾來兒子的家都不行 ，嘆說：「說真的，我覺得實在很不孝！」但老婆確認為出錢的不是老大，她只希望家裡只有他倆。夫妻倆觀點相左經常爭吵，人夫上網求助。

貼文引發討論，一票人妻怒嗆原PO，「要孝順應該是你每個月回去你家住，如果換岳父母每個月來住幾天，你就知道是什麼感覺！」但也有人認為，老婆或是岳父母若也有出錢，較有立場要求原PO爸媽別來住，也有人認為原PO不該拿爸媽錢買房，「有骨氣點自己買」。

不過實際上，即使男方是在婚前買房，不論其爸媽是否有幫忙出錢，仍有一部分算是夫妻共有財產，律師呂秋遠曾撰文分析，婚前所購買的房產，在婚後所支付的房貸以及未來房子增值的增幅，都算是夫妻共有財產，離婚時女方仍有權要求分一半。
 

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