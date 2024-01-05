4子女想「拋棄繼承」留父房產給母養老　律師喊毋湯！原因是這3點

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1. 拋棄繼承的效果就是拋棄後，遺產完全跟你無關
蘇家宏指出，拋棄繼承權是整個繼承的權利拋棄，子女拋棄繼承，等於子女就不是繼承人了。你不能說，「我拋棄繼承後，我爸爸的財產想要給媽媽繼承」，因為你已經拋棄了你的權利，就不是遺產繼承人，所以當然沒有給媽媽繼承的可能。
拋棄繼承通常是在長輩所遺留下來的負債大於資產時，才採用的策略，或因為繼承人（如子女）個人有巨大債務，如果繼承長輩遺產的時候，會被債權人扣押走，才拋棄繼承。
想要用拋棄繼承讓其他順位的繼承人取得財產，或是有另外考量，例如直接傳承給孫輩，就要特別注意法律規定，或諮詢遺產專業的律師。
2. 子女拋棄繼承後，如有後順位繼承人，就由其他人取得繼承
上面案例中，如果爸爸的子女都沒有生小孩，沒有孫輩，而子女都拋棄繼承的狀況下，就要看爸爸的第二順位繼承人，如果爸爸的父母都不在，可能就會由媽媽與「爸爸的兄弟姐妹」，也就是第三順位繼承人共同繼承 ，那麼爸爸遺產的一半反而是落到親戚手中。
3. 可運用遺產分割協議，讓媽媽全拿也OK
蘇家宏指出，遺產的分配在繼承人全體同意下，不需要「平均分配」，就算其中一個人自願分配是0，遺產分割協議書仍然合法有效，用這個方法比較拋棄繼承好。
他進一步說明，繼承發生後，其實也可以不用急著辦理分割遺產，先去辦理房地繼承後，維持公同共有的狀態，同意由母親使用到百年，金錢部分由母親繼承取得，也不失為好的方法。
蘇家宏表示，換句話說，子女拋棄繼承父親的遺產後，未來繼承人就可能是媽媽跟孫子（或祖父母，或父親的兄弟姊妹）繼承，本來5個繼承人，可能變成更多的繼承人，所需的手續更麻煩。若運用遺產分割協議書 ，就算是四位子女分得0元，媽媽拿全部，法律上也是認可的，所以不必拋棄繼承。