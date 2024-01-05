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4子女想「拋棄繼承」留父房產給母養老　律師喊毋湯！原因是這3點

▲爸爸過世後留下房產與數百萬遺產，4名子女想把這些全留給媽媽養老，想到法院辦理「拋棄繼承」，律師聞訊急喊毋湯！分析3關鍵原因。（示意圖／記者陳明安攝）
▲爸爸過世後留下房產與數百萬遺產，4名子女想把這些全留給媽媽養老，想到法院辦理「拋棄繼承」，律師聞訊急喊毋湯！分析3關鍵原因。（示意圖／記者陳明安攝）

記者徐銘穗/綜合報導

遺產該如何分配運用，是人人都得正視的課題。一名爸爸過世後留下房地產與幾百萬元遺產，他的4名子女沒有爭產，決定要把爸爸的遺產全部留給媽媽養老，想到法院辦理「拋棄繼承」，讓媽媽能完整取得爸爸的遺產。擅遺產繼承的律師蘇家宏聞訊急喊「毋湯！」，有3關鍵原因。

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蘇家宏在臉書發文分享此個案，進一步解釋「拋棄繼承」這看似孝心100分的做法，有以下3原因真的做不得。

1. 拋棄繼承的效果就是拋棄後，遺產完全跟你無關

蘇家宏指出，拋棄繼承權是整個繼承的權利拋棄，子女拋棄繼承，等於子女就不是繼承人了。你不能說，「我拋棄繼承後，我爸爸的財產想要給媽媽繼承」，因為你已經拋棄了你的權利，就不是遺產繼承人，所以當然沒有給媽媽繼承的可能。

拋棄繼承通常是在長輩所遺留下來的負債大於資產時，才採用的策略，或因為繼承人（如子女）個人有巨大債務，如果繼承長輩遺產的時候，會被債權人扣押走，才拋棄繼承。

想要用拋棄繼承讓其他順位的繼承人取得財產，或是有另外考量，例如直接傳承給孫輩，就要特別注意法律規定，或諮詢遺產專業的律師。

▲為了避免新住民因不諳法令喪失自身權益，特別邀請佳合律師聯合事務所陳麗珍律師介紹遺產分配法律。（示意圖／翻攝自PIXABAY）
▲為了避免紛爭，遺產分配規劃應趁早。（示意圖／取自PIXABAY）
2. 子女拋棄繼承後，如有後順位繼承人，就由其他人取得繼承

上面案例中，如果爸爸的子女都沒有生小孩，沒有孫輩，而子女都拋棄繼承的狀況下，就要看爸爸的第二順位繼承人，如果爸爸的父母都不在，可能就會由媽媽與「爸爸的兄弟姐妹」，也就是第三順位繼承人共同繼承 ，那麼爸爸遺產的一半反而是落到親戚手中。

3. 可運用遺產分割協議，讓媽媽全拿也OK

蘇家宏指出，遺產的分配在繼承人全體同意下，不需要「平均分配」，就算其中一個人自願分配是0，遺產分割協議書仍然合法有效，用這個方法比較拋棄繼承好。

他進一步說明，繼承發生後，其實也可以不用急著辦理分割遺產，先去辦理房地繼承後，維持公同共有的狀態，同意由母親使用到百年，金錢部分由母親繼承取得，也不失為好的方法。

蘇家宏表示，換句話說，子女拋棄繼承父親的遺產後，未來繼承人就可能是媽媽跟孫子（或祖父母，或父親的兄弟姊妹）繼承，本來5個繼承人，可能變成更多的繼承人，所需的手續更麻煩。若運用遺產分割協議書 ，就算是四位子女分得0元，媽媽拿全部，法律上也是認可的，所以不必拋棄繼承。


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