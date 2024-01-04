沒有富爸爸！月薪多少才能在六都買房　專家揭在台北得月入21萬元

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受惠新青安房貸，助攻首購族在成屋市場更加積極布局，以六都大樓平均房價來看，如搭配新青安貸款最高核貸8成、最高可貸一千萬元額度，以高雄、台南、台中、桃園大樓房價，千萬額度應可用好用滿，不過以雙北高房價，即便有新青安助攻，千萬額度仍不夠用，超額部分仍須搭配其他利率較高的貸款方案，月繳負擔也更高，然而以六都大樓房價試算，平均月付房貸至少2.2萬元起跳，對月薪族來說壓力仍不小。
以平均月付房貸最輕鬆的台南市，月繳2.2萬元，購屋族把月薪三分之一拿來繳房貸，每月薪資至少要有6.6萬元才夠，高雄比台南高一點，月薪要近7萬元，台中、桃園換算月薪至少要8萬元，新北市月薪至少要11.4萬元，台北市月薪得達21萬元，才符合健康理財規劃。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，雖南部購屋負擔相對北部輕鬆，不過近年南二都房價水漲船高，房貸及自備款負擔雙增，以高雄來說，如以新青安貸款、核貸8成條件來看，若想找市區新3房大樓及透天物件總價都破千萬元以上，月付房貸想控制2萬元以內較有難度，總價帶落在800~900萬元左右的中古大樓則較有機會，如為總價400~500萬元上下的中古公寓，月負擔應可壓至萬元左右，不過仍須視自備款成數及整體核貸條件有所差異。
李家妮也提醒，新青安貸款利息補貼優惠期，預計至2026年7月31日止，並非補貼全部申貸年期，優惠期過後，利率將調回央行公告利率，負擔金額將可能調升，提醒購屋族仍需評估未來還款能力。