明後天還有10度低溫！週末起「雨區越來越大」 選舉日天氣出爐
受到大陸冷氣團影響，今（4）日中南部不少空曠地區出現攝氏10度以下低溫，其中以苗栗公館攝氏8.1度最冷，中央氣象署預報員徐仲毅表示，明後兩天清晨，因為輻射冷卻影響，仍會出現攝氏10度以下的氣溫，而加上本波冷氣團，未來一週共有3波冷空氣侵襲，週六晚上開始北東會出現降雨，下週總統、立委選舉日，預計東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，各地多雲到晴。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員徐仲毅說明，本波大陸冷氣團預計影響到明日清晨，今天北部、宜蘭花蓮整天氣溫不會超過攝氏20度，中南部白天則可回升至攝氏21至24度，早晚溫差較大，明天清晨輻射冷卻影響，氣象署發布「低溫特報」，提醒桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、金門縣等縣市將有攝氏10度以下低溫出現機率。
徐仲毅指出，週五白天至週六，各地氣溫回升，各地高溫都能來到攝氏22至24度，但週六晚間開始，東北季風增強直到下週一清晨，低溫將下探至攝氏13至15度，局部空曠地區溫度再低攝氏1至2度，接著下週一白天、下週二東北季風減弱再回暖，下週三馬上增強，北部及東北部天氣再轉涼，實際氣溫還有待觀察。
徐仲毅提醒，從週六晚上開始，桃園以北、東部就會有局部降雨，一直到下週四，東北季風消消漲漲期間，北部、東半部都會持續有雨勢，至於1月13日總統、立委選舉日，目前看來東北季風會逐漸減弱，各地氣溫稍回升，僅剩東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，有望迎來較穩定的天氣，氣象署將持續觀測。