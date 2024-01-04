爸媽出一半房價每月來住1次過分嗎　人妻全怒了：換岳父母住看看

全台灣最爛9景點實地考察！法國人玩出「隱藏任務」　台人超羨慕

▲法國籍YouTuber「酷的夢」跑遍全台灣9個最爛景點，結果意外玩出各種隱藏任務。（圖／取自YouTube@Ku's dream酷的夢）
▲法國籍YouTuber「酷的夢」跑遍全台灣9個最爛景點，結果意外玩出各種隱藏任務。（圖／取自YouTube@Ku's dream酷的夢）

記者潘毅／綜合報導

近幾年國旅因為住宿貴、景點無聊等問題，遭許多旅客嫌棄，尤其嘉義的「高跟鞋教堂」、台東「水往上流」等景點，更被鄉民選為最爛之景點。對此，法國籍YouTuber「酷的夢」決定驅車到全台灣最爛9景點實地考察，沒想到意外玩出「隱藏任務」，讓許多台灣網友超羨慕：「原來是人的問題」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTuber酷的夢昨（3）日發出最新影片，他找出過去被台灣旅客點名過最爛的9景點，包含嘉義的高跟鞋教堂、台東縣的水往上流、台南七股鹽山、六甲夢之湖、虱目魚小子雕像、雲林的五年千歲公園、彰化的南天宮十八層地獄、苗栗秋茂園、新竹內灣老街等等，驅車前往現場進行實地考察，還找出Google的評價中的一星評論，親自之前旅客碰過的地雷事件。

▲位於台東的水往上流奇觀，被許多台灣網友點名是最爛景點之一。（圖／取自YouTube@Ku's dream酷的夢）
▲位於台東的水往上流奇觀，被許多台灣網友點名是最爛景點之一。（圖／取自YouTube@Ku's dream酷的夢）
不過酷到了每個景點，都遇到熱心的在地人、工作人員，甚至是隱藏NPC，玩出一般旅客沒體驗過的「隱藏任務」，尤其是六甲夢之湖，他與當地務農的阿伯聊天後，獲得搭船機會，體驗了美好的遊湖之旅，不過酷也提醒「夢之湖的叔叔們有強調說，搭船不是他們的生意，剛好有人想搭才可能會幫忙，所以大家不要期待一定搭得到，也別太為難他們」。

▲七股鹽山外表變黑其實有苦衷。（圖／取自YouTube@Ku's dream酷的夢）
▲七股鹽山外表變黑其實有苦衷。（圖／取自YouTube@Ku's dream酷的夢）
在七股鹽山時，酷也被當地工作人員認出，更深入了解當地的歷史淵源，而許多去過鹽山的旅客，都曾嫌棄「鹽山黑黑髒髒的」，對此，工作人員也做出解釋：「（鹽山）我們放在戶外，它沒辦法穿衣服，也沒辦法蓋好，所以它就會有一些灰塵在上面，其實挖下去，它裡面都是白的，因為它還是真的鹽山，所以下雨時它會溶掉，我們現在能做的就是，每年的大節日前，會做舖高美白的工作，它見證了我們338年曬鹽史，那些鹽民的辛苦，不會因為變黑、變髒，我們就去抹煞它的歷史價值」。

▲酷跑到台東看水往上流奇觀，還與其他遊客一起現場吐槽。（圖／取自YouTube@Ku's dream酷的夢）
▲酷跑到台東看水往上流奇觀，還與其他遊客一起現場吐槽。（圖／取自YouTube@Ku's dream酷的夢）
最後酷也做出結論「我去了很多台灣人覺得很爛的景點，但其實我覺得每個點都滿好玩的，留下了滿多美好的回憶，其實去哪裡不是重點，跟誰一起去才是」。不少台灣網友看完後也紛紛大讚：「酷真的可以把尷尬拍得很有趣，夢之湖那段真的太好笑了！喜歡那些熱情的NPC們」、「酷最後的感言超真實，再美的風景，沒跟喜歡的人去也是空虛」、「其實看到鹽山那段莫名心酸，尤其是說到鹽山承載著過去鹽民歷史的這段，有感受到那邊工作人員的熱誠跟努力，希望大家能多點鼓勵」、「這些景點也許已經不再受歡迎，但對許多人來說，可能都是內心裡許多美好的回憶」。

東部景點別只會玩太魯閣！遊客改衝「神秘境」　前10月擠130萬人

南部最強景點不是安平了！遊客改玩「新霸主」　前10月擠676萬人

點寵物平安燈「贈主人光明燈」！寺廟標語被讚爆　飼主：觀念正確

台灣路邊見到「死掉的王蟲」！真實身分曝光　眾驚呼：小時候看過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選