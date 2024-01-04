司馬中原急性肺炎過世！「出生就會說話」記得前世 親曝地獄場景
「鬼故事大師」司馬中原今（4）日驚傳病逝消息，享耆壽90歲，死因為急性肺炎。司馬中原為台灣國寶級鬼故事作家、恐怖小說作家、繪本作家，一句「中國人怕鬼、西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼，恐怖喔！」更是紅透半邊天的名言，而他過去曾透露自己的故事，不但記得前世的故事、地獄投胎場景，更一出生就會開口說話，神奇人生至今精彩落幕，但會讓後人永遠記得。
記者賴禹妡／綜合報導
司馬中原民國二十二年在中國江蘇省淮陰縣出生，他表示自己是記得前世的人，且一出生就能開口說話，第一句話是「我的手怎麼這麼小」，讓在場親友全驚呆。此外，他透露自己前世是一戶有錢人家裡的廚娘，之後輾轉被賣到青樓賣笑，利用美色騙過很多人，也被很多人騙過，最後被小白臉騙到人財兩失，因此選擇結束生命。
司馬中原指出，地獄有10個場景，包含過奈河橋、鐵蛇礸身、遇地藏菩薩說道、過刀劍之山 、石磨碾軋、熱銅柱燒身、利刃拔舌、油鍋炸身、喝孟婆湯以及投胎轉世。而他經歷過前幾樣酷刑後，因覺得事有蹊蹺而未食用孟婆湯，因此記得前世記憶後轉世。
司馬中原1952年隨著國民黨軍隊來到台灣，當時他剛滿19歲，隔年就完成20萬字長篇小說《荒原》初稿，但直到1959年才由皇冠雜誌社印行出版。此後他也陸續不斷出書，從現代文學、自傳小說到鄉野傳奇、靈異故事，甚至是童話，尤其描寫斑鳩的散文《火鷓鴣鳥》更被國立編譯館選入國民中學國文教科書。
司馬中原也曾主持靈異節目《今夜鬼未眠》及《驚夜嚇嚇叫》，還有深夜廣播節目《午夜奇譚》，是當時相當熱門的廣播節目之一。司馬中原講述鬼故事的生動描述及特殊風格，讓他逐漸成為「鬼故事大師」，在台灣人心中留下深刻印象。