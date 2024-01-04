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司馬中原離世！曾自曝「前世沒喝孟婆湯」　PTT哀悼：這次別忘了

▲司馬中原為台灣傳奇「鬼故事大師」，離世消息震驚各界，引來PTT網友一片哀悼。（圖／翻攝自司馬中原臉書）
▲司馬中原為台灣傳奇「鬼故事大師」，離世消息震驚各界，引來PTT網友一片哀悼。（圖／翻攝自司馬中原臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣國寶級鬼故事作家司馬中原今（4）日驚傳病逝消息，享耆壽90歲，死因為急性肺炎。由於司馬中原為台灣傳奇「鬼故事大師」，離世消息震驚各界，引來PTT網友一片哀悼，而司馬中原過去曾自曝下地獄時沒喝孟婆湯，因此今生才記得前世記憶，也記得許多痛苦場景，讓不少網友留言叮嚀「這次別再忘記喝了」。 

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司馬中原曾出版許多書籍，包含現代文學、自傳小說到鄉野傳奇、靈異故事等，以及主持靈異節目《今夜鬼未眠》及《驚夜嚇嚇叫》，還有深夜廣播節目《午夜奇譚》。司馬中原講述鬼故事的生動描述及特殊風格，讓他逐漸成為「鬼故事大師」，在台灣人心中留下深刻印象。 

▲知名作家司馬中原被兒子證實，前幾天摔倒後，送醫治療爆發出急性肺炎，今早心跳停止。（圖／司馬中原臉書）
▲司馬中原講述鬼故事的生動描述及特殊風格，讓他逐漸成為「鬼故事大師」，在台灣人心中留下深刻印象。（圖／翻攝自司馬中原臉書）
而司馬中原於民國二十二年在中國江蘇省淮陰縣出生，1952年隨著國民黨軍隊來到台灣，他曾透露自己是記得前世的人，且一出生就能開口說話，第一句話是「我的手怎麼這麼小」，讓在場親友全驚呆。此外，他描述自己前世是一戶有錢人家裡的廚娘，之後輾轉被賣到青樓賣笑，利用美色騙過很多人，也被很多人騙過，最後被小白臉騙到人財兩失，因此選擇結束生命。    

司馬中原指出，地獄有10個場景，包含過奈河橋、鐵蛇礸身、遇地藏菩薩說道、過刀劍之山 、石磨碾軋、熱銅柱燒身、利刃拔舌、油鍋炸身、喝孟婆湯以及投胎轉世。而他經歷過前幾樣酷刑後，因覺得事有蹊蹺而未食用孟婆湯，因此記得前世記憶後轉世。    

司馬中原今日爆出病逝消息，享耆壽90歲，司馬中原兒子、目前擔任北市文山區里長的吳融昊稍早證實死訊，透露司馬中原前幾天摔倒後，送醫治療爆發出急性肺炎，於今早心跳停止。 

司馬中原的死訊曝光後，整排PTT網友刷留言哀悼，紛紛寫下「R.I.P.小時候喜歡聽他的廣播說故事」、「一代大師慢走」、「小時候還買過他的鬼故事」、「哭啊！小時候聽他鬼故事長大的」、「RIP，化作他一生講述的靈體繼續陪伴大家，感謝您帶來的回憶」。此外，也有不少聽過司馬中原人生故事的網友叮嚀「這次還會忘記喝孟婆湯嗎？」、「這次別再忘記喝了」。 

▲司馬中原因急性肺炎過世，享耆壽90歲。（圖／NOWnews社群中心製）
▲司馬中原因急性肺炎過世，享耆壽90歲。（圖／NOWnews社群中心製）

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