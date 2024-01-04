司馬中原離世！曾自曝「前世沒喝孟婆湯」　PTT哀悼：這次別忘了

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而司馬中原於民國二十二年在中國江蘇省淮陰縣出生，1952年隨著國民黨軍隊來到台灣，他曾透露自己是記得前世的人，且一出生就能開口說話，第一句話是「我的手怎麼這麼小」，讓在場親友全驚呆。此外，他描述自己前世是一戶有錢人家裡的廚娘，之後輾轉被賣到青樓賣笑，利用美色騙過很多人，也被很多人騙過，最後被小白臉騙到人財兩失，因此選擇結束生命。
司馬中原指出，地獄有10個場景，包含過奈河橋、鐵蛇礸身、遇地藏菩薩說道、過刀劍之山 、石磨碾軋、熱銅柱燒身、利刃拔舌、油鍋炸身、喝孟婆湯以及投胎轉世。而他經歷過前幾樣酷刑後，因覺得事有蹊蹺而未食用孟婆湯，因此記得前世記憶後轉世。
司馬中原今日爆出病逝消息，享耆壽90歲，司馬中原兒子、目前擔任北市文山區里長的吳融昊稍早證實死訊，透露司馬中原前幾天摔倒後，送醫治療爆發出急性肺炎，於今早心跳停止。
司馬中原的死訊曝光後，整排PTT網友刷留言哀悼，紛紛寫下「R.I.P.小時候喜歡聽他的廣播說故事」、「一代大師慢走」、「小時候還買過他的鬼故事」、「哭啊！小時候聽他鬼故事長大的」、「RIP，化作他一生講述的靈體繼續陪伴大家，感謝您帶來的回憶」。此外，也有不少聽過司馬中原人生故事的網友叮嚀「這次還會忘記喝孟婆湯嗎？」、「這次別再忘記喝了」。