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全聯蔡依林甜點推「3款濃郁起司」！北海道乳酪製成　99元銅板價

▲全聯與天后Jolin甜點品牌聯名再推新品，3款嶄新「起司」甜點採用頂級北海道乳酪與馬斯卡邦製成。（圖／全聯提供）
▲全聯與天后Jolin甜點品牌聯名再推新品，3款嶄新「起司」甜點採用頂級北海道乳酪與馬斯卡邦製成。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯與天后Jolin聯名甜點再推新品，由Jolin從發想、口味到包裝與視覺都親自研發監製，除了前兩波的巧克力、草莓外，1月5日再開賣3款嶄新「起司」甜點，採用頂級北海道乳酪製作，售價99元至119元，銅板價格開吃。

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全聯與Jolin聯名甜點進入壓軸階段，明起至2月1日推出3款嶄新「起司」甜點，「經典檸檬起司」精緻可愛，採用頂級北海道乳酪、馬斯卡彭起司及檸檬汁，以完美比例融合，濃郁奶香散發檸檬香氣，售價119元。

還有兩款百元內甜點，包括一口一顆的「一口乳酪」精選頂級北海道乳酪與馬斯卡邦製成，上層重乳酪蛋糕搭配下層海綿蛋糕，雙重口感一次滿足，售價99元；用北海道乳酪與進口奶油多道工法製成的「半熟乳酪」，入口即化，售價99元。

▲全聯We Sweet X Your Majesty聯名，進入壓軸階段，推出起司甜點，陪伴大家過新年。（圖／全聯提供）
▲全聯We Sweet X Your Majesty聯名，進入壓軸階段，推出起司甜點，陪伴大家過新年。（圖／全聯提供）
而第一波聯名的巧克力甜點，可可圓舞曲、巧克力美窩捲、黑鑽可可罐、榛果生巧蛋糕4款甜點也持續銷售至2月1日，起司甜點一同陪伴大家過新年。

▲We Sweet再度和天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty聯名。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲第一波聯名商品可可圓舞曲、巧克力美窩捲、黑鑽可可罐、榛果生巧蛋糕持續販售中。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，日本人氣伴手禮 PRESS BUTTER SAND 全新上市春節限量龍年禮盒，共推三種人氣口味——經典原味、酸甜草莓以及秋冬限定的的栗子，每盒12入、售價1180元，外包裝營造年節的喜慶氛圍，即起預售搶先開跑，1月12日在新光三越鑽石塔旗艦店限定發售。

▲日本人氣伴手禮 PRESS BUTTER SAND 全新上市春節限量龍年禮盒。（圖／業者提供）
▲日本人氣伴手禮 PRESS BUTTER SAND 全新上市春節限量龍年禮盒。（圖／業者提供）

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