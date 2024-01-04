爸媽出一半房價每月來住1次過分嗎　人妻全怒了：換岳父母住看看

碳費開徵！營造成本大漲15%　賴正鎰料2024「這3區」房價漲10~15%

▲鄉林建設今（4）舉行2024年度記者會，董事長賴正鎰表示，受到近期營造成本大漲15%、碳費開徵在即等因素影響，預料今年房價「這3區」漲10~15%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲鄉林建設今（4）舉行2024年度記者會，董事長賴正鎰表示，受到近期營造成本大漲15%、碳費開徵在即等因素影響，預料今年房價「這3區」漲10~15%。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

鄉林建設（5531）今舉行2024年度記者會，鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰會中表示，相對2023房市價量齊揚，2024將步入「價穩量平」的格局，整體房價相對穩定，但因受到碳費開徵、營造成本大漲15%等因素影響，北市蛋黃區推案將往每坪200萬元靠攏，而新北市三重、新莊、板橋等蛋黃區，房價更是微幅往上，預料漲幅在10~15%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴正鎰表示，原先預估去（2023）年會推案量萎縮，從2兆縮到1.6兆，但未料下半年不降反升，全年達到2.1兆元，年增6％，超乎預期，歸因是建商近幾年購地，因政府祭出八道政策金牌，尤其以「限期18個月開工令」影響最大，讓建商必須在短期內推出手中新案，在整體通膨與必須推案壓力下，才衝出2.1兆案量。

▲2023全台預售屋推案統計。（圖／鄉林不動產研究室提供）
▲2023全台預售屋推案統計。（圖／鄉林不動產研究室提供）
在建築成本方面，賴正鎰指出，以前15樓每坪15萬可以蓋，現在至少25萬，而即將開徵的碳費也讓營造成長再往上，「台泥已經通知我們水泥要漲15%、玻璃與銅最高到300%」。

賴正鎰說明，目前營造成本已漲15%，也讓銷售成本增加了3~5%，建商過去有18%淨利，但在房地合一等政策後，增加營業額的5%成本，剩13%利率，除以4年，淨利只剩3%與電子業差不多。

2024預估推案部分，賴正鎰指出，台北市以都更案為主，集中在大同、中山、信義與大安等蛋黃區，平均是價穩，但「邁向200萬1坪會更明顯」，而在新北市三重、新莊、板橋等蛋黃區，房價也是微幅往上，預估漲幅達10~15%。他說明，房價上漲除因建築成本上升外，也與都更地主分成4：6有關，相當蓋房10坪要分給地主6坪，因此帶動房價推升。

爸媽出一半房價每月來住1次過分嗎　人妻全怒了：換岳父母住看看

不等房價了！12月房市交易再寫新高　總價1000-1500萬房最多人買

台灣最宜居城市公開！一票選「1縣市」：房價騙不了人　數據打臉

2023第4季新竹縣房價暴漲近9成　永慶估：2024全年上看31.3萬棟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選