碳費開徵！營造成本大漲15% 賴正鎰料2024「這3區」房價漲10~15%
鄉林建設（5531）今舉行2024年度記者會，鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰會中表示，相對2023房市價量齊揚，2024將步入「價穩量平」的格局，整體房價相對穩定，但因受到碳費開徵、營造成本大漲15%等因素影響，北市蛋黃區推案將往每坪200萬元靠攏，而新北市三重、新莊、板橋等蛋黃區，房價更是微幅往上，預料漲幅在10~15%。
記者徐銘穗/綜合報導
賴正鎰表示，原先預估去（2023）年會推案量萎縮，從2兆縮到1.6兆，但未料下半年不降反升，全年達到2.1兆元，年增6％，超乎預期，歸因是建商近幾年購地，因政府祭出八道政策金牌，尤其以「限期18個月開工令」影響最大，讓建商必須在短期內推出手中新案，在整體通膨與必須推案壓力下，才衝出2.1兆案量。
在建築成本方面，賴正鎰指出，以前15樓每坪15萬可以蓋，現在至少25萬，而即將開徵的碳費也讓營造成長再往上，「台泥已經通知我們水泥要漲15%、玻璃與銅最高到300%」。
賴正鎰說明，目前營造成本已漲15%，也讓銷售成本增加了3~5%，建商過去有18%淨利，但在房地合一等政策後，增加營業額的5%成本，剩13%利率，除以4年，淨利只剩3%與電子業差不多。
2024預估推案部分，賴正鎰指出，台北市以都更案為主，集中在大同、中山、信義與大安等蛋黃區，平均是價穩，但「邁向200萬1坪會更明顯」，而在新北市三重、新莊、板橋等蛋黃區，房價也是微幅往上，預估漲幅達10~15%。他說明，房價上漲除因建築成本上升外，也與都更地主分成4：6有關，相當蓋房10坪要分給地主6坪，因此帶動房價推升。