日本餐廳「1動作」被看出沒教養！禮儀達人曝原因：造成餐廳困擾
每個國家的生活習慣都有所不同，例如台灣人最愛去的日本，當地餐廳就常常有許多不為旅客所知的禮儀規定或是潛規則。近期就有日本禮儀專家提醒，使用完「日式湯碗」的禮儀，避免造成洗碗人員困擾。
記者潘毅／綜合報導
粉專《日本省錢小站》特派員近期就分享一篇文章，是日本當地禮儀專家特別撰文呼籲，吃完日式定食後，喝完的湯碗「千萬不要反著蓋回去」，因為反蓋的話，會讓空氣或食物造成湯碗黏住打不開，不但會增加洗碗人員的麻煩，還有可能在打開時損害到湯碗的塗漆。
這位禮儀專家也建議，若上菜時湯是放在餐盤右側的話就把蓋子放右邊，反之亦然，喝完就把蓋子回復到端出來的狀態，就是最服務員最好的情況了。不少台灣網友看完也紛紛回應「認同，最好的餐桌禮儀可能是不要做多餘的事，讓服務員自己收拾」。
除此之外，日本的餐廳也有許多與台灣習慣上的不同，旅居台灣近10年的日本作家「日本人的歐吉桑 」日前也分享，日本雖有外帶的服務，但卻沒有內用吃一半打包的習慣，但是吃不下的東西，大多數餐廳都不讓客人打包，主因在於「不能保證食物品質」。至於日本拉麵店則早已聲名遠播，當地不少名店禁止吃麵時滑手機，排隊也有著嚴格規範，也被「日本人的歐吉桑 」認為是「魔界」般的存在。