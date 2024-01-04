金管會再開鍘！又有理專挪用客戶資金2211萬　新光銀挨罰800萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
銀行局表示，從此案也看出新光銀行除未完善建立非臨櫃申辦存匯業務作業程序，還有未落實執行臨櫃存匯作業程序，亦未能有效落實相關監控機制的檢視作業。銀行局說，新光銀雖已就受理客戶非臨櫃申辦存匯業務定有2位行員相互牽制的機制，惟尚無其他收件後確認機制，致涉案的黃姓主管可藉機設定自身他行帳號為客戶的約定轉帳帳號，進而挪用客戶款項。
此外，新光銀內規已明定存匯作業人員執行臨櫃存匯的作業規範，但原分行存匯部門任由已輪調至他分行的黃姓主管進出存匯作業區，自行操作系統辦理客戶存摺補登作業，主管授權機制亦未能發揮功能。
同時，銀行局發現，新光銀行內部規定「AUM監控報表」出現監控指標時，應由分行負責主管向客戶確認資金大幅減少原因，惟本案分行負責主管檢視結果未盡確實。111年1月間案關客戶在該行監控報表已出現監控指標，另新光銀行111年10月已發現黃員疑有利用第三人帳戶之虞，卻未能就行內相關監控機制所發現之異常情事，進行整體性檢視，致所定內部監控機制未能有效運作。
銀行局認為，新光銀定有對理專相關控管機制，包含理專輪調及理專專屬顧客調整的管理機制、員工行為準則等，惟此案黃員有保管客戶網路銀行帳號及密碼、盜蓋客戶印章並保管空白取款條等情事，且此案黃員輪調至他分行後，卻仍多次至原分行陪同未隨黃員移轉的原服務客戶辦理銀行事務，及他分行主管未確認客戶是否屬黃員於輪調前所服務客戶，即指派黃員為客戶申辦非臨櫃存匯業務的外訪行員，均顯示新光銀未能確實執行所定理專相關控管機制。
銀行局也強調，110年7月26日所備查銀行公會訂定的「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」，已就理專於交易憑證例如存摺，備註欄註記投資商品等類似字句例如保費或基金申購，且實際資金去向與備註欄所載內容不符的情形，列為疑似理專挪用客戶款項的態樣。但新光銀此案理專於自動化交易匯款時，以上揭手法備註「基金配息」、「定存配息」等文字，藉以掩蓋挪用客戶款項等不當情事。為遏止類似情事再度發生，金管會將函請銀行公會提醒各銀行會員應依本身業務特性及風險，滾動式檢討強化相關內部控管機制。