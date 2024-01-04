不想再出人命！錦新大樓剛裝門禁又出事 他嘆：有無形力量在阻擋
有「台北第一凶宅」、「猛鬼大樓」之稱的中山區錦新大樓，近期因非住戶墜樓身亡事故頻傳，日前在當地里長協調下，在善心人士捐款6萬多元後，總算裝上門禁感應裝置，降低「外來人士」跑到錦新大樓機率。不過，門禁才剛裝上又因產權糾紛出事了，聚盛里里長舒贛臺感嘆：「總覺得有股無形的力量在阻擋。」
記者徐銘穗/綜合報導
錦新大樓前身是時代大飯店，1984年因電線走火釀災，高達300多人受困，導致19人喪命、49人受傷的悲劇，1996年發生人為縱火事件，造成2人死亡61人受傷，2010年發生「情侶雙屍命案」，加上今年11月4次墜樓事件，39年間就鬧出了至少30條人命。
2023年11月底，1名17歲少年特地前往錦新大樓，幸好墜樓前被警方及時拉下，後來得知他原本想去中正區某大樓，只是有門禁上不去，上網查才決定來這裡。事件也讓里長舒贛臺決心要協助設門禁，里長奔走下，終於在上月28日完成大樓樓梯間門禁感應裝置裝設，並發給住戶磁扣。
未料，昨（3）天錦新大樓因產權糾紛出事。起因是錦新大樓公共空間產權人旭耀公司，不滿錦新大樓管委會多年沒付公共空間租金，累積費用達上千萬元，派工人砌磚牆封住通往電梯的通道，住戶與產權公司爆發激烈口角，氣得一腳踢倒磚牆，雙方因此鬧上警局。
協助錦新大樓裝門禁的舒贛臺對此感到十分無奈，在臉書寫道「自從募款替這個財務困難的大樓裝設門禁，可是總覺得有股『無形的力量在阻擋』」。他直言錦新大樓跳樓頻率高得嚇人，很難不讓他把衝突與門禁裝設聯想在一起，感嘆：「這個星期門禁即將全部完成，在這個關鍵時刻千萬不要成為歷史上的罪人啊！」