BLACKPINK Jennie合體李孝利跳抖音神曲呱呱舞！2女神畫面有夠香
南韓女團BLACKPINK成員Jennie成立公司「ODDATELIER」展開個人活動，第一個工作就是作客李孝利的節目《The Seasons－李孝利的紅毯》，這也是Jennie於2016年出道以來第一次上KBS的綜藝，備受外界期待，官方IG為此劇透她們挑戰J.Dash的《WOP》的神曲，該作品因為發音的關係，在抖音掀起「#呱呱舞挑戰」，2人合體跳抖音神曲的畫面，立即引起熱烈討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
Jennie自立門戶後，2日到KBS電視台錄製李孝利的節目《The Seasons－李孝利的紅毯》，Jennie首度談及很怕生，即使到了全世界見過許多人，依然難以展現舒適的模樣，所以才形成一種保護色，亦常被外界認為沒禮貌。李孝利聽了Jennie的煩惱後安慰對方，認為被討厭的部分，或許也是某些人喜歡的部分，2人打破年齡隔閡、產生共鳴。
Jennie也鬆口談到成立公司的原因，「我一直問自己，一個人的時候可以做什麼？然後決定鼓起勇氣去嘗試」。Jennie參演的《The Seasons－李孝利的紅毯》將於5日晚上10點20分播出，官方為了宣傳，特別釋出Jennie跟李孝利跳抖音神曲《WOP》的影片，一公開便被網友瘋傳分享，輕鬆提高宣傳與曝光。
Jennie曾在IG限時動態隨機跳了J.Dash於2007年發表的《WOP》，該曲再次「逆成長」掀起流行，大家也爭相翻跳Jennie的舞蹈，《WOP》順勢成為時下最流行的「呱呱舞」抖音神曲，就連李多慧日前在飛機上也跟著跳，Jennie影響力可見一斑。
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