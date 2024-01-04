李善均留給田慧振的遺言是假的！D社爆內幕 記者疑捏造遺書內容
韓星李善均去年12月27日過世，享年48歲，當天晚上9點左右，媒體《朝鮮TV》就以獨家的方式報導李善均留給老婆田慧振的遺書內容，今（4）日被《Dispatch》（D社）打臉「是假的」，該則新聞目前也已下架。
記者陳雅蘭／綜合報導
李善均的公司「HoduU娛樂」3日表明已蒐集相關證據，向27日李善均過世當天散播假新聞的媒體提告，「雖然我們希望透過警方的調查結果揭露真相，但現在已無法再期待，所以我們將親自一一澄清事實。」並要求某記者道歉，以及刪除未經確認來源的報導。
《朝鮮TV》27日曾稱獨家拿到李善均的遺書內容，指出李善均26日寫下遺書離開家，留話跟老婆表示：「沒辦法，好像只有這個辦法了。」也對公司老闆道歉：「廣告和電影違約金很大，對不起。」
《Dispatch》認為遺書與事實不符，他們特別請教廣告、電影界相關人士，認為遺書提及的違約金100億元數目僅是媒體的猜測，因為在刑事處罰尚未定案前，是無法定下金額的，咬定《朝鮮TV》捏造文書，該則遺書新聞也已被下架處理。
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