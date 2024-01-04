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李善均留給田慧振的遺言是假的！D社爆內幕　記者疑捏造遺書內容

▲南韓媒體《朝鮮TV》曾報導李善均留給老婆田慧振的遺書內容，《Dispatch》（D社）質疑「全是假的」。（圖／美聯社）
▲南韓媒體《朝鮮TV》曾報導李善均留給老婆田慧振的遺書內容，《Dispatch》（D社）質疑「全是假的」。（圖／美聯社）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均去年12月27日過世，享年48歲，當天晚上9點左右，媒體《朝鮮TV》就以獨家的方式報導李善均留給老婆田慧振的遺書內容，今（4）日被《Dispatch》（D社）打臉「是假的」，該則新聞目前也已下架。

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▲李善均的公司提告媒體。（圖／HoduU娛樂IG）
▲李善均的公司提告媒體。（圖／HoduU娛樂IG）
李善均的公司「HoduU娛樂」3日表明已蒐集相關證據，向27日李善均過世當天散播假新聞的媒體提告，「雖然我們希望透過警方的調查結果揭露真相，但現在已無法再期待，所以我們將親自一一澄清事實。」並要求某記者道歉，以及刪除未經確認來源的報導。

《朝鮮TV》27日曾稱獨家拿到李善均的遺書內容，指出李善均26日寫下遺書離開家，留話跟老婆表示：「沒辦法，好像只有這個辦法了。」也對公司老闆道歉：「廣告和電影違約金很大，對不起。」

《Dispatch》認為遺書與事實不符，他們特別請教廣告、電影界相關人士，認為遺書提及的違約金100億元數目僅是媒體的猜測，因為在刑事處罰尚未定案前，是無法定下金額的，咬定《朝鮮TV》捏造文書，該則遺書新聞也已被下架處理。

▲▼《朝鮮TV》曾獨家報導李善均的遺書內容，新聞已下架。（圖／翻攝朝鮮TV）
▲▼《朝鮮TV》曾獨家報導李善均的遺書內容，但疑似是假新聞，報導已被下架。（圖／翻攝朝鮮TV、뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲李善均絕望留言給老婆老婆田慧振跟公司「HODU&U娛樂」老闆。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
 
▲李善均跟太太說「沒辦法，好像只有這個辦法了」。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲《朝鮮TV》曾報導李善均跟太太說「沒辦法，好像只有這個辦法了」。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲李善均因為形象全滅被廠商切割，留下龐大廣告、電影的違約金，跟老闆致歉。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲《朝鮮TV》曾報導李善均因為形象全滅被廠商切割，留下龐大廣告、電影的違約金，跟老闆致歉。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
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