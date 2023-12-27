李善均遺言曝光！絕望喊話田慧振：只有這辦法了　留龐大債務道歉

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警方表示遵循家屬要求，即使李善均生前涉嫌吸毒，也不會進行解剖驗屍，相關涉毒案件也會立即結束調查，更透露不會公開李善均的遺書內容；不過《朝鮮TV》晚間報導，指出李善均26日寫下遺書離開家，分別留話跟老婆表示：「沒辦法，好像只有這個辦法了。」也對公司老闆道歉：「廣告和電影違約金很大，對不起。」
李善均的靈堂於下午4點左右設置在首爾大學醫院殯儀館3樓1號室，他確定於29日午夜出殯，約莫晚間6點開始，陸續有演藝圈好友到場致意，包含劉在明、宋英奎、崔德文、薛景求、趙震雄、許光漢、曹政奭、李滄東、柳俊烈、柳演錫等，根據報導指出，趙震雄因為大受打擊，進靈堂時需要有人攙扶入內。
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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