快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均遺言曝光！絕望喊話田慧振：只有這辦法了　留龐大債務道歉

▲李善均絕望留言給老婆田慧振跟公司「HODU&U娛樂」老闆。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲李善均絕望留言給老婆田慧振跟公司「HODU&U娛樂」老闆。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均今（27）日陳屍車內，享年48歲，警方表示依照家屬要求，不會公開遺書內容、不會解剖驗屍，但晚間《朝鮮TV》則獨家報導，李善均26日晚間就前寫好遺書，分別留訊息給老婆田慧振跟公司「HODU&U娛樂」老闆道歉。

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▲李善均跟太太說「沒辦法，好像只有這個辦法了」。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲李善均跟太太說「沒辦法，好像只有這個辦法了」。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
田慧振今早透露老公留下遺書消失，經由經紀人報案後，警察跟消防人員隨後在首爾鍾路區臥龍公園附近，發現李善均陳屍車內，初步判斷李善均應為輕生過世。

警方表示遵循家屬要求，即使李善均生前涉嫌吸毒，也不會進行解剖驗屍，相關涉毒案件也會立即結束調查，更透露不會公開李善均的遺書內容；不過《朝鮮TV》晚間報導，指出李善均26日寫下遺書離開家，分別留話跟老婆表示：「沒辦法，好像只有這個辦法了。」也對公司老闆道歉：「廣告和電影違約金很大，對不起。」

李善均的靈堂於下午4點左右設置在首爾大學醫院殯儀館3樓1號室，他確定於29日午夜出殯，約莫晚間6點開始，陸續有演藝圈好友到場致意，包含劉在明、宋英奎、崔德文、薛景求、趙震雄、許光漢、曹政奭、李滄東、柳俊烈、柳演錫等，根據報導指出，趙震雄因為大受打擊，進靈堂時需要有人攙扶入內。

▲李善均因為形象全滅被廠商切割，留下龐大廣告、電影的違約金，跟老闆致歉。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲李善均因為形象全滅被廠商切割，留下龐大廣告、電影的違約金，留話跟老闆致歉。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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