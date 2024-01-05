台灣沒有輸日本！基隆街景「撞臉富士山」爆紅　內行遊客都晚上去

我是廣告 請繼續往下閱讀
而該網友也將日本富士山街景跟台灣基隆義二路街景組合成照片，讓他也感嘆「很酷吧！真的不得不佩服我自己捏！怎麼這麼會看？意外挖掘到另類的拍照點」也呼籲如果想要去拍美照的人，要注意來車安全。
貼文曝光後，吸引超過破萬人朝聖留言「哇！你沒發我都忘記這地方了，這次會再爆紅」、「下次去基隆一定要去拍，真的很美耶」、「招牌很有台灣的特色！讚啦」、「台灣招牌雖然比較凌亂，但是因為該路段沒有電線干擾，所以看上去還是非常不錯」、「下一個爆紅的景點被你發現了！」而也有內行人表示「這座山是基隆獅球嶺喔！」、「哇！這座山應該是獅球嶺！沒想到有這種美景」。
而《NOWnews》也實際查詢Google Map，發現位於基隆的獅球嶼觀景台，往前看的話就是一條直線，因此該網友發出的義二路拍攝視角，變成「類似日本富士山」的街景，確實是獅球嶺本尊沒錯。
事實上，獅球嶺位於基隆市仁愛區西部偏北一帶，過去是歷代統治者扼守基隆港的戰略要地，位於中山高速公路「大業隧道」上方，其周圍的景點包括獅球嶺觀景台、獅球嶺砲台以及鄰近步道，不少內行遊客都會晚上才前往，可以爬山運動之外，從獅球嶺還可以俯瞰基隆全貌夜景，是不少人夜遊的首選之地，Google評價也有不少人提到「夜景真的絕美！第一次來就很驚艷」、「朋友推薦獅球嶼要晚上來看夜景，真的超漂亮」，下回如果要去基隆玩的朋友，不妨可以在山腳下先拍照，在上山看美景哦！