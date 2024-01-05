柯文哲政見會「消失44秒」轟社宅才蓋2萬戶 內政部反擊：非事實
2024總統大選倒數8天！首場總統電視政見發表會上月21日由民視轉播，不過民眾黨卻質疑柯文哲在發表居住正義政見時，畫面被消失了44秒，讓柯文哲無法完整發表政見。不過，柯文哲那44秒政見中，批評蔡英文上任前喊8年要社會住宅20萬戶，「不過我查了一下，到今年8月，只租不售的社會住宅總量為2萬1528戶，而且其中大部分都是我在當台北市長時候蓋的」。不過，此說法先遭台灣事實查核中心打臉，內政部今（5）也公開數字反擊了。
記者徐銘穗/綜合報導
柯文哲競辦發言人陳智菡當時在臉書上傳該段政見會中被消失的44秒畫面，寫道：「內容正巧是柯文哲闡述『蔡政府上任時說8年要蓋20萬戶社會住宅，不過到今年8月，只租不售的社會住宅總量2萬1528戶，其中大部分是我在當台北市長時蓋的，而台南市政府到現在社會住宅還是零』。」
對此，台灣事實查核中心日前翻出內政部統計資料，指出截自2023年8月底，全國社會住宅既有戶數為6253戶，新完工數為2萬1528戶，共為2萬7781戶。柯文哲所指的2萬1528戶，只算了新完工的部分而非總量。而台南市社宅也並非掛零，新完工有202戶、興建中有2616戶。
柯文哲指「大部分都是我蓋的」也被揪出並非全部屬實。柯文哲台北市長任期至2022年底，當時台北市地方興辦的既有社宅與新完工社宅共1萬1383戶，數量確實是6都之最，但此數字包含郝龍斌任內動工的1297戶，以及郝龍斌上任前就存在的5279戶，真正在柯任內動工、並在2023年8月底以前完工的社宅，共有5062戶，佔2萬1528戶數的23.51%。
針對柯文哲質疑直接興建社會住宅達成數的認定標準不實，內政部今（6）也發新聞稿反擊，指出依據陳報行政院核定「社會住宅興辦計畫」，直接興建社會住宅達成戶數的認定標準，包含既有、新完工、興建中與決標待開工，與柯文哲主席計算臺北市社會住宅推動兩萬戶的標準一模一樣，此標準從未改變。