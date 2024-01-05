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選舉公報驚見「大咖演員名字」！兒女超強全是明星　代表作曝光

▲選舉公報近日開始派送，近日資深媒體人驚見老演員劉尚謙也有參加這次選舉，感到相當溫馨。（圖/中選會網站）
▲選舉公報近日開始派送，近日資深媒體人驚見老演員劉尚謙也有參加這次選舉，感到相當溫馨。（圖/中選會網站）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選進入最後倒數階段，最近相信有很多家戶民眾都已經收到選舉公報，這些資訊也能夠在中選會的網站所看到，選民都可以上網查詢。資深媒體人黃揚明就發現，在桃園市第六選區立委的選舉公報中，有一個老演員劉尚謙（本名劉睿宸）的蹤影，這次也參加了立委選舉，而他的子女各個都是明星藝人，因而引起話題。

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資深媒體人黃揚明日前在臉書表示「看到我家選區，也就是桃園市第六選區的選舉公報才發現，原來老演員『劉尚謙』有參選啊！他的兒子劉至翰、孫沁岳（劉至維）以及女兒劉致妤也都在演藝圈當中」，因此讓他感到非常的溫馨。

▲資深演員劉尚謙參加這次立委選舉，媒體人黃揚明看到之後選舉公報後才發現，讓他也覺得備感溫馨。（圖/中選會網站）
▲資深演員劉尚謙參加這次立委選舉，媒體人黃揚明看到之後選舉公報後才發現，讓他也覺得備感溫馨。（圖/中選會網站）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！是劉尚謙耶超強」、「原來劉尚謙是貝瑪的爸爸！今天才知道耶」、「他兒子演八點黨都很火耶」、「2天之前才看到廣告車，原來是演員參選」；不過也有人表示「那區有大魔王（議長外甥女）參戰，是艱困選區！希望他能順利當選」。

事實上，劉尚謙本名劉睿宸，今年70歲，1975年出道之後，演過多部經典電視劇與電影，近幾年代表作有《市井豪門》、《美麗人生》等，其他戲劇作品則有《倚天屠龍記》、《血觀音》、《新西遊記》等等，前一陣子宣布參選2024桃園市第六選區立委時也有引起話題，如今選舉公報出爐，劉尚謙推薦政黨為「復康聯盟黨」參加這次立委選舉，再度掀起討論度。

▲70歲劉尚謙改當廟公多年，凍齡狀態曝光，近期回歸拍戲同框兒子劉至翰。（圖／民視）
▲70歲劉尚謙相當凍齡，前一陣子回歸拍戲同框兒子劉至翰。（圖／民視提供）
說起劉尚謙的幾個兒女各自都在領域當中發展得不錯，兒子劉至翰積極搶攻台語八點檔市場，曾經出演過多部相當知名的長壽戲劇，包括《世間情》、《牽手》、《炮仔聲》、《天下父母心》等等；另一個兒子孫沁岳則也參與多部偶像劇演出，現在也經常在綜藝節目《娛樂百分百》遊戲單元亮相女兒劉致妤曾出演《新十二生肖》中的「貝瑪」一角走紅，至今幾位子女都還在演藝圈相當活躍。

▲孫沁岳因為有健身習慣，不排斥演BL劇養眼脫戲。（圖／記者陳明中攝）
▲孫沁岳活躍在戲劇圈中，也經常到綜藝節目《娛樂百分百》擔任嘉賓，是劉尚謙其中一個兒子。（圖／記者陳明中攝）

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