最貴年菜一盅6萬8888元！3頭鮑最頂食材　6家5星飯店奢華年菜一覽

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今年米其林三星餐廳「頤宮」同樣再次推出三款萬元起跳的粵式高檔年菜，包含「頤宮富貴大盆菜」、「頤宮官燕福滿堂」、「頤宮明火雞粥燉花膠」，集結各式頂級食材於料理中，像是吉品三頭鮑、北海道48頭刺參、3頭野生花膠、印尼官燕等。其中的「頤宮富貴大盆菜」，售價高達6萬8888元，號稱製法承襲南宋傳統，奢華用料包含吉品三頭鮑、北海道刺參、筍殼魚等海味珍饌，經精湛烹調，層層疊加於香濃雞高湯之上，呈現飽滿滋味，猶如華麗饗宴，也展現了來自米其林三星餐廳的高貴之姿。
📍台北晶華酒店
晶華軒港籍廚藝總監鄔海明規劃「極品乾鮑花膠盆菜」，以香港過年必吃的盆菜為主角，集結外型宛如金元寶、名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣26頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的關東刺參，再加上含有豐富膠質的6頭典藏黃魚花膠等珍貴食材，做工繁複費時，豐富食材與湯汁沸騰後完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，每份49,800元，可供約六人享用，是晶華酒店今年外帶年菜最吸睛亮點。
「晶華軒頂級古法佛跳牆」則是主廚依循港式燉湯的料理古法、重新演繹台式佛跳牆的作品，配料包含豬腳、豬腱、土雞、冬筍，並另加入乳鴿、鹿蹄筋、火腿、黨參以及花菇等，還有日本皇冠吉品鮑、日本關東刺參、黃魚花膠等頂級乾貨，一同以自然鮮甜的宜蘭山泉水悉心燉煮8小時，再放入烤箱以高溫烤製而成，湯色金黃醇厚，口口鮮美。18,800元，供六人享用。
另外還有「鮑參六品集」、「龍蝦鮑魚臘味米糕」等菜色，皆是破萬元的菜色，2024年1月14日前訂購年菜套餐或晶華軒萬元以上單品，加贈栢麗廳平日下午茶單人券乙張(價值1,188元)
📍台北文華東方
連續六年獲台北米其林一星榮耀的「雅閣」中餐廳，今年特別推出年節限定版「極品佛跳牆」，以老母雞、金華火腿和豬肉悉心慢熬八小時後過濾製成上湯，而湯底的佐料則有瑤柱與金華火腿，與輕炸過的蹄筋、鮑魚汁滷製過的鮑魚，以及發好的花膠，一同入上湯中續燉一小時製成，更另附上官燕讓賓客在家中享用時加入湯裡享用，每一口都能感受到濃韻膠質，以及上湯與佐料鮮美的層次，每盅六人份，售價1萬3,888元。
📍台北喜來登飯店
米其林餐廳請客樓推出歷年年菜之王「雲腿濃湯佛跳牆」，由小土雞、干貝、金華火腿、火爪腿等入甕注入老母雞湯底，依序堆疊頂級婆參、瑤柱、鮑魚、花膠等高奢食材，是許多老饕的最愛，在家也能品嚐米其林大廚的手路菜。雲腿濃湯佛跳牆 /十人份，售價1萬6800元。
📍JR東日本台北
由凱華樓中華料理推出，其中有適合15～20人份的「巨無霸佛跳牆」，重達9公升的巨無霸佛跳牆內含多種豪奢食材，以金華火腿、雞腿肉、雞爪、當歸、紅棗…等十餘種食材費時熬煮，並以扁魚、紅蔥頭、紹興酒等提升濃郁香氣，經過5～6小時熬出深邃清甜的佛跳牆高湯，加上佛跳牆食材有鮑魚、蹄筋、花膠、鹿筋、黑魚皮、干貝、豬肚等食料一同煨燉奢華且豐盛。每盅15～20人份，售價12,888元。
📍漢來美食
與漢來飯店同集團的漢來美食旗下的「名人坊」高級粵菜餐廳，也有多道外帶單品年菜，像是鳳果北菇扣原隻南非鮑、脆皮炸子雞等，同樣也有推出港式盆菜，「富貴盆菜」10人份，每道32,800元；6人份，每道18,800元。