愛莉莎莎暈船泰國房價「訂了一棟」 石明謹一句話道破背後真相
31歲YouTuber愛莉莎莎（本名陳天予）擁有百萬訂閱數，曾經透露理財方式就是「拚命賺錢，然後把它們都花掉」，她近來和男友再度出國旅遊，訝異泰國房價居然是台灣的5分之一，立刻訂下一間房，對此，知名球評石明謹點出關鍵：「會覺得在人均GDP7000美元的泰國房子很便宜，首先應該要感謝的是妳生活在一個人均GDP33000美元的國家。」
記者楊穎軒／綜合報導
愛莉莎莎昨（4）日發文表示，在泰國旅居1個月，愛上當地的溫暖、自由、繁榮還有美食，重點是房價很便宜，明明物價大是台灣的3分之二，房價卻是台灣的5分之一，且房子設計、公設和採光都很好，所以買下一幢曼谷的物件，頭期款也只繳13%，「深深覺得台灣的房價實在太不合理了...希望台灣有一天也能實現居住正義！」
「韓式婚紗女王」、「演藝圈最美雙胞胎」妹妹佩佩（蔡佩伶）留言分享，她也在泰國買一間新成屋，3間預售屋 ，目前裝潢好一間出租，目的是考量雙親已經退休，很喜歡去泰國玩，因此決定置產。
佩佩看好泰國房市成長快速，去年3月底陸續飛到曼谷買房，坪數都在10至12坪，總價不超過1000萬元新台幣，她先刷卡付訂金，之後再飛一趟辦好手續，老公當初聽到佩佩花760萬元一口氣訂了2間小豪宅，傻眼直呼：「一般人家去泰國都買芒果乾、大象包包？沒想到，我老婆回來是買房子。」
一名網友轉述泰國友人的批評：「她（愛莉莎莎）其實是墊高了我們的房價，算是我們泰國年輕人買不起房子的主要原因。」該泰國友人收入高於一般人，但表示還是買不起曼谷市區內的房子，認為就是被愛莉莎莎這種外國人疑似炒房所害，也有網友提醒：「泰國買房外國人只能貸款五成喔！而且外國人不能擁有土地，望周知。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁