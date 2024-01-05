謝震廷爆刺殺前女友！出道16年爭議不斷　劈腿、發文罵好友全都來

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2021年3月，謝震廷曾在臉書上暗指好友李友廷，曾害樂團女主唱輕生，但過沒多久，雙方又貼出合照表示和解。謝震廷說，那時李友廷有主動打電話給他，「然後哭得像baby一樣」，但他認為感情是兩個人的事情，「不知道為什麼要跟我解釋、懺悔。」希望對方可以愛惜羽毛，「對他就是恨鐵不成鋼。」
同年，謝震廷開心宣布創立了吉他品牌「阿爾吉儂」，卻被網友發現竟然是大陸品牌負責貼膜，一把吉他甚至售價68800元，比大陸品牌價格多出整整一倍。當時，謝震廷所屬的種子音樂則回應，不便回答藝人私下的商品交易行為，就連經紀人都沒有回應，整件事情不了了之。
隔年，謝震廷再度傳出吉他爭議，在網路上販賣拼裝吉他，企圖獲取高價金額，但謝震廷事後有反擊，如果覺得受騙，大可直接提告就好，強調從未賣過假貨，不解對方為何溝通過後還要公審。爾後，這起事件就再也沒有下文。
事實上，謝震廷2018年發行專輯時，就曾公開自爆，他在19歲那年患上嚴重憂鬱症，必須天天服用12顆藥物來控制，因為當年母親被診斷出癌症，需要進行胰臟瘤切除手術，也讓謝震廷花光40多萬積蓄，從弟弟學費、房租再到女友生活費等等，都由他一手扛下，一度窮到只剩5塊錢。
如今，謝震廷5日上午傳出持刀刺殺前女友，遭到保全警方壓制逮捕，讓歌迷十分震驚。但在稍早，謝震廷本人親自在IG開直播還原一切，他強調，從未有拿刀行刺的行為，是因為之前借了高利貸，才會隨身攜帶刀防身自衛。謝震廷還提到，是因為跟前女友一起租屋，想要拿回押金，雙方發生金錢糾紛才會有今天的衝突，「我沒有拿刀傷人，那樣不對，我幹嘛自毀前程？」
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