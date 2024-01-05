謝震廷與前女友街頭口角！持刀行刺遭警壓制　衝突場面曝光

謝震廷爆刺殺前女友！出道16年爭議不斷　劈腿、發文罵好友全都來

▲謝震廷出道16年爭議不斷，除了今日傳出持刀刺殺前女友，還曾發文公開怒罵好友感情，但自己也同樣陷入劈腿風暴過。（圖／十全娛樂提供）
▲謝震廷出道16年爭議不斷，除了今日傳出持刀刺殺前女友，還曾發文公開怒罵好友感情，但自己也同樣陷入劈腿風暴過。（圖／十全娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

現年30歲的創作歌手謝震廷，從《超級星光大道》畢業後成為外界矚目的超級新星，才13歲就備受肯定，還拿到第27屆金曲獎最佳新人獎。怎料，近年來爭議不斷，不僅公開怒罵好友李友廷，還暴利販售自創的吉他品牌、一度陷入劈腿風波過，如今再度傳出情緒不穩，持刀企圖刺殺前女友一事，再度震驚社會。不過，謝震廷晚間開直播還原事發經過，強調自己「沒有拿刀傷人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2016年，謝震廷被前女友友人爆料，在兩人交往期間，女方為謝震廷付出許多，不僅幫忙做家事、付房租，還協助創作，怎料謝震廷卻以「不想談感情」為由分開，結果馬上爆出與樂團「核桃」主唱張瑀的戀情，從此被冠上「劈腿」嫌疑。但好景不常，兩人也在2020年宣告分手。

▲謝震廷出席金曲30星光紅毯。（圖／影像中心攝 , 2019.06.29）
▲謝震廷曾拿下金曲獎最佳新人獎，但在感情、事業方面都爆發爭議。（圖／NOWnews攝影中心）
2021年3月，謝震廷曾在臉書上暗指好友李友廷，曾害樂團女主唱輕生，但過沒多久，雙方又貼出合照表示和解。謝震廷說，那時李友廷有主動打電話給他，「然後哭得像baby一樣」，但他認為感情是兩個人的事情，「不知道為什麼要跟我解釋、懺悔。」希望對方可以愛惜羽毛，「對他就是恨鐵不成鋼。」

同年，謝震廷開心宣布創立了吉他品牌「阿爾吉儂」，卻被網友發現竟然是大陸品牌負責貼膜，一把吉他甚至售價68800元，比大陸品牌價格多出整整一倍。當時，謝震廷所屬的種子音樂則回應，不便回答藝人私下的商品交易行為，就連經紀人都沒有回應，整件事情不了了之。

隔年，謝震廷再度傳出吉他爭議，在網路上販賣拼裝吉他，企圖獲取高價金額，但謝震廷事後有反擊，如果覺得受騙，大可直接提告就好，強調從未賣過假貨，不解對方為何溝通過後還要公審。爾後，這起事件就再也沒有下文。

▲謝震廷開直播還原事發經過。（圖／翻攝謝震廷IG）
▲稍早，謝震廷開直播還原持刀事件，強調自己從未傷人。（圖／翻攝謝震廷IG）
事實上，謝震廷2018年發行專輯時，就曾公開自爆，他在19歲那年患上嚴重憂鬱症，必須天天服用12顆藥物來控制，因為當年母親被診斷出癌症，需要進行胰臟瘤切除手術，也讓謝震廷花光40多萬積蓄，從弟弟學費、房租再到女友生活費等等，都由他一手扛下，一度窮到只剩5塊錢。

如今，謝震廷5日上午傳出持刀刺殺前女友，遭到保全警方壓制逮捕，讓歌迷十分震驚。但在稍早，謝震廷本人親自在IG開直播還原一切，他強調，從未有拿刀行刺的行為，是因為之前借了高利貸，才會隨身攜帶刀防身自衛。謝震廷還提到，是因為跟前女友一起租屋，想要拿回押金，雙方發生金錢糾紛才會有今天的衝突，「我沒有拿刀傷人，那樣不對，我幹嘛自毀前程？」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110


謝震廷街頭遭警壓制！開直播還原事發經過　強調「沒有拿刀傷人」

謝震廷與前女友街頭口角！持刀行刺遭警壓制　衝突場面曝光

謝震廷點名害友人輕生　李友廷首度回應

謝震廷曝與李友廷和解過程　「他哭得像baby一樣」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選