台灣最強農場不只張美阿嬤！「隱藏對手公開」 遊客玩過被療癒了
台灣每個縣市都有不同的文化風情，所孕育出來的景點都有各自特色，在台灣國旅景點當中，除了有老街、遊樂園、森林遊樂園等，近幾年還有許多可以餵養小動物的農場也是深受遊客喜愛。而說到台灣農場，近幾年位於宜蘭的「張美阿嬤農場」在Google評價斬獲4.9顆星，雖然沒有入列觀光署景點人潮統計當中，但已經成為多數人去宜蘭必遊景點！而現在又有一處同樣位於宜蘭的農場也被發現，名叫「鹿爺爺」，同樣在Google評價也是4.9顆星，不僅環境乾淨漂亮，也能近距離餵食小動物哦！
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計數字當中，台灣的「休閒農場」列別中，位於桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」奪下第一，前10月累積造訪人數208萬餘人造訪；不過因為有些景點沒有入列，因此就變成隱藏景點，像是在宗教場所類，熱門的南投「紫南宮」也沒入列一樣，但根據廟方統計，紫南宮一年至少也有500萬名香客到此朝聖。
而說到「休閒農場」類別當中，除了宜蘭的「張美阿嬤農場」，在Google評價上有高達4.9顆星之外，同樣位於宜蘭還有另一間很頂的農場，那就是「鹿爺爺」，同樣也在Google評價上斬獲4.9顆星，他們自從2022年4月新開幕至今，其實才不到2年的時間，雖然知名度還沒大開，但去到現場的遊客完全被療癒，也都給予好評，是宜蘭很有潛力的觀光景點。
「鹿爺爺」位於宜蘭縣三星鄉，仔細看Google評價當中，許多遊客都紛紛回應「園區真的超級乾淨！工作人員細心講解引導，真的超推」、「園區內真的非常乾淨，環境維護真的非常好，水豚君、狐獴跟跳跳羊都好可愛」、「整個被園區的小動物融化，工作人員也超細心」、「園區非常的乾淨！飼養員很用心在照顧動物， 而且都可以跟動物近距離互動」、「超推薦！水豚摸到爽好開心喔」。
而《NOWnews》記者日前也正好前往「鹿爺爺農場」旅遊觀光，原本是想去張美阿嬤農場，經過同行友人推薦才發現這個宜蘭隱藏農場，園區有停車位非常方便，門票一張是200元，有附贈好吃的點心兌換券以及餵食小動物的紅蘿蔔跟牧草，因為園區才剛經營不到兩年，維護的非常好也相當乾淨，動物有梅花鹿、烏龜、跳跳羊、水豚君、小白兔、小袋鼠以及狐獴，近距離互動真的會被小動物給療癒到哦！
過程中園區的工作人員也會非常細心地講解，介紹動物的習性以及特色，大朋友小朋友都玩得不亦樂乎！這裡也推薦大家如果去宜蘭玩的話，下午行程可以先安排清水地熱煮水煮蛋、玉米；接著就下山到鹿爺爺參觀，兩者地點車程大概只要15分鐘左右，是非常推薦的宜蘭下午之旅的行程，這麼棒的農場，有機會一定要去朝聖看看啦！