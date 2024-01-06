影／台南1880萬「割喉、輕生、中毒」3死凶宅開箱 驚見奇怪人偶
台南市一間「2樓割喉、3樓輕生、4樓中毒」的3死透天凶宅，因開價1880萬元求售引發話題。代售房仲近期開箱該凶宅內部空間，驚見奇怪人偶、符咒，到處都放有鹽燈，走到4樓更是讓他直呼：「下樓下樓！4樓實在太陰森！」
記者徐銘穗/綜合報導
該3死凶宅先前就因開價1880萬元，在臉書「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」公開社團引發討論。物件屋齡19年，地坪22坪、建坪68坪，為地上5樓，4房2廳3衛含車庫。2006年，一名女子在2樓割喉殺死男友，又在4樓毒死妹妹，最後自己陳屍3樓。
待售仲介在IG上傳開箱影片，影片中1樓孝親房出現奇怪人偶，客廳電視牆上貼著符咒、浴室天花板有「些許使用痕跡」，更令人好奇的是，每個房間都放有鹽燈，最後直上頂樓看空間，仲介隨即喊：「下樓下樓！4樓實在太陰森！」
影片拍攝剪輯手法引發討論，「配樂跟字幕拍的這麼可怕是沒有要賣是不是…」、「裡面根本不可怕，你亂配恐怖配樂比較可怕」。
據了解，該物件位於台南知名豪宅聚落，未曾有過實登紀錄，但根據實登，目前當地屋齡10~20年透天，成交價約為1600~2000萬元，屋主應是認為目前區域有這行情，才會開出1880萬元的價格，還有議價空間。