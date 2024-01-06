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新十大建商之王出爐！首次入榜就奪冠　1案粉碎寶佳5連霸之夢

▲新十大建商出爐，威京集團靠1600億商辦案「京華廣場」，首次入榜就奪冠，成最大黑馬。（圖／591新建案提供）
▲新十大建商出爐，威京集團靠1600億商辦案「京華廣場」，首次入榜就奪冠，成最大黑馬。（圖／591新建案提供）

記者徐銘穗/綜合報導

最新十大建商出爐！威京集團首次入榜就奪冠，單靠1600億的商辦案「京華廣場」一案，就粉碎寶佳集團5連霸之夢，而過去蟬聯4年冠軍的寶佳量縮近700億元、年減3成多，退居第二名。專家指出，過去一年受政策干擾，建商紛紛收手觀望，住宅推案水位明顯下降，反觀商用不動產受影響的程度小。

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數字科技（5287）旗下591新建案統計2023年十大建商推案量，總計案數達105案、2萬8700戶，在推案量與戶數上分別較2022年下滑21.6%與14.9%，但總銷高達7856億元，較2022年成長34.8%，也顯示新房不但愈來愈小，也愈來愈貴了。

▲2023年全台十大建商推案指標一覽。（圖／591新建案提供）
▲2023年全台十大建商推案指標一覽。（圖／591新建案提供）
首度上榜就奪冠的威京集團，重心橫跨住宅、商辦及廠辦等領域，推案不算頻繁，但每每有新案問世就是轟動四方。其近年代表作，從每戶動輒數十億的超級豪宅「陶朱隱園」，再到去年全台單一案量最大的商辦案「京華廣場」，可說話題性十足。

號稱「商辦版陶朱隱園」的京華廣場，是威京總部集團首度轉戰頂級商辦的代表作，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，今年5月公開，總銷千億元、單價上看200萬至250萬元，預計2026年完工。

至於挑戰連霸未果的亞軍寶佳，591新建案指出，寶佳2023年重心主要集中在桃園、新北及台中等地，以桃園來說，新案分布在龜山、八德及蘆竹等區，合計約有500億元案量，占整體總銷比重逾1/3，顯示策略上仍以鎖定蛋白區買盤為主。

▲三圓建設以北市大安區豪宅，總銷450億元的「Diamond Towers台北之星」首度入榜。（圖／591新建案提供）
▲三圓建設以北市大安區豪宅，總銷450億元的「Diamond Towers台北之星」首度入榜。（圖／591新建案提供）
反觀季軍興富發則積極回防蛋黃區，這次量體直逼千億，年成長超過3成，尤其是總銷逾百億的指標住宅案中，除台南市安南區的「南科悦揚」屬蛋白區，其餘「雍悦一方」、「雲頂」和「孟學苑」分別坐落在台中西屯及高雄三民等精華區塊。

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰日前也指出，2023年全台預售屋推案總銷達2.1兆元，年增6％，超乎預期，歸因是建商近幾年購地，因政府祭出八道政策金牌，尤其以「限期18個月開工令」影響最大，讓建商必須在短期內推出手中新案，在整體通膨與必須推案壓力下，才衝出2.1兆案量。

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