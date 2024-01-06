新十大建商之王出爐！首次入榜就奪冠　1案粉碎寶佳5連霸之夢

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首度上榜就奪冠的威京集團，重心橫跨住宅、商辦及廠辦等領域，推案不算頻繁，但每每有新案問世就是轟動四方。其近年代表作，從每戶動輒數十億的超級豪宅「陶朱隱園」，再到去年全台單一案量最大的商辦案「京華廣場」，可說話題性十足。
號稱「商辦版陶朱隱園」的京華廣場，是威京總部集團首度轉戰頂級商辦的代表作，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，今年5月公開，總銷千億元、單價上看200萬至250萬元，預計2026年完工。
至於挑戰連霸未果的亞軍寶佳，591新建案指出，寶佳2023年重心主要集中在桃園、新北及台中等地，以桃園來說，新案分布在龜山、八德及蘆竹等區，合計約有500億元案量，占整體總銷比重逾1/3，顯示策略上仍以鎖定蛋白區買盤為主。
反觀季軍興富發則積極回防蛋黃區，這次量體直逼千億，年成長超過3成，尤其是總銷逾百億的指標住宅案中，除台南市安南區的「南科悦揚」屬蛋白區，其餘「雍悦一方」、「雲頂」和「孟學苑」分別坐落在台中西屯及高雄三民等精華區塊。
鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰日前也指出，2023年全台預售屋推案總銷達2.1兆元，年增6％，超乎預期，歸因是建商近幾年購地，因政府祭出八道政策金牌，尤其以「限期18個月開工令」影響最大，讓建商必須在短期內推出手中新案，在整體通膨與必須推案壓力下，才衝出2.1兆案量。