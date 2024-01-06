今日必吃／台南老派早餐！炭燒肉燥飯才20元 虱目魚肚超肥爆大塊
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南府城，試試在地人推薦從小吃到大的台式傳統早餐，老店「福生小食店」一碗只要20元的肉燥飯，上頭的肉燥卻是以炭火來加熱熬煮，配上一碗魚肚丸湯，裡頭的虱目魚有著豐厚油脂與厚實魚肉，吃起來香甜細嫩超過癮。
記者葉盛耀/綜合報導
台南老字號的「福生小食店」也稱「福生小吃」，開業早已超過50年，這裡的「肉燥飯」是標準南部手法，就是看得到一塊塊完好肉燥，是連皮帶肉部位，看似肥滋滋，卻滷到接近入口即化的軟爛程度，配上煮得顆粒分明的Q軟白飯，卻是天作之合。
而這裡的肉燥更是強調炒香滷煮好後，會在甕裡放隔夜，使其熟成，接著又以炭火持續加熱，是南台灣的老店才會堅持的老派作法，雖然費工，卻有更濃馥的香氣。而肉燥飯再配顆滷蛋更是標配，以鴨蛋製作，Ｑ實又噴香夠味。
多數人會點份「丸仔湯」來搭配，尤其湯頭清甜順口，因此不少老主顧總懂得先喝湯暖胃，待湯碗見底又可再拜託店家「加湯」，是南台灣老店特有的人情味。當然，若要吃得更奢華飽足，湯品直接「攻頂」點上魚肚丸湯，每碗140元，有蝦丸、魚丸、肉丸，更有一大塊虱目魚肚，整塊魚肉本身就已肥厚細嫩不說，連帶上頭的魚油也是厚實一大片，吃起來滿滿的鮮甜與魚脂肪特有的油香，這一碗破百的個人湯品，絕對超值又過癮。也難怪在地台南人總說，要來福生小吃（福生小食店）記得早一點，太晚來就得要辛苦排隊了。
📍店家資訊
店名：台南福生小食店
地址：台南市中西區海安路一段100號
電話：06-228-2998
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